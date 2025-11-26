El alcalde de Mallén se reunirá la semana que viene con la Jefatura de la Demarcación de Carreteras para analizar las deficiencias

Rubén Marco, alcalde de Mallén, tiene previsto reunirse la semana que viene con responsables de la Jefatura de la Demarcación de Carreteras, que es la entidad que dirige las obras de remodelación de la A-68 y la entrada a la localidad. El consistorio pidió hace varios días la paralización de las obras de desdoblamiento de la N-232 debido a los numerosos problemas de afecciones derivados de la mala planificación y coordinación de la ejecución de estas, producidos de forma reiterada.

Sin embargo, las obras van a continuar, aunque desde el consistorio esperan que acepten las propuestas planteadas. Los vecinos llevan sufriendo numerosos cambios sin planificar, quedando durante mucho tiempo sin accesos y salidas que dificultan el día a día de mucha gente, llegando a dejar incomunicado el polígono industrial durante horas y en diferentes días de las últimas semanas, sin previo aviso ni al ayuntamiento ni a las empresas afectadas.

“Nos han dicho que, después de abrir el tronco central, podremos mantener una reunión en la que escuchen de nuevo nuestras peticiones y estudien la mejor manera de resolverlo”, confirma Marco, quien incide en que se han celebrado reuniones y que hace un año y medio ya remitieron un escrito con algunos de estos puntos que siguen sin solución.

El ayuntamiento ha comprobado que algunos accesos y rotondas van a quedar mal ejecutados, con mala visibilidad, o sin distancias suficientes para las maniobras de vehículos de grandes dimensiones, lo que va a conllevar un riesgo para la circulación. “Consideramos que es inadmisible que esto pueda quedar así, es por lo que solicitamos a los responsables que tomen las medidas oportunas urgentemente, se paralicen las obras y se reanuden adoptando las soluciones bien proyectadas a todos los problemas previstos, eliminando riesgos y mejorando la seguridad de los usuarios de las vías y las comunicaciones del municipio”, explicaron en su momento. Ahora, la Jefatura de la Demarcación de Carreteras los ha escuchado y tienen previsto reunirse con los técnicos del ayuntamiento en los próximos días.