Pilar Alegría, a una diputada del PP: "Usted pertenece a un partido que tiene una dilatada historia de votos contra los avances en igualdad"

Nuevo pleno en el Congreso de los Diputados cargado de tensión en torno al feminismo para la ministra de Educación, la aragonesa Pilar Alegría. La socialista, que ha acusado al PP de "votar en contra de los avances en igualdad", ha sido interpelada por la diputada popular Patricia Rodríguez, que ha acusado a Alegría de "pertenecer a un grupo de mujeres que se mantiene en el poder exclusivamente para proteger a un hombre, a Sánchez".

El encontronazo entre la popular y la socialista ha tenido lugar este miércoles, en el primer pleno desde la condena del Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado, un nuevo flanco de ataque de la derecha hacia el Gobierno central. Rodríguez ha achacado en su primer turno de palabra que "ya nadie se cree el eslogan de la izquierda de que ser socialista es ser feminista". Alegría también ha sido escueta en ese primer turno: "Me considero feminista, no entiendo que se pueda ser de otra forma".

Después del tanteo, el debate de verdad. Rodríguez se ha preguntado si "de verdad" es feminista algunas de las polémicas que han rodeado a Alegría en los últimos meses, como "quedarse sorda mientras en el Parador de Teruel se montaban fiestas nocturnas con consumo de prostitución" o "quedarse muda ante las sórdidas conversaciones del exministro Ábalos y su asesor Koldo García". La diputada popular ha recuperado también la fotografía publicada por Artículo14 en la que se ve a Pilar Alegría sentada en un restaurante junto a Paco Salazar, exasesor en Moncloa y uno de los elegidos para apoyar a la secretaría de Organización del PSOE tras la llegada de Rebeca Torró, pero que tuvo que renunciar a sus cargos por las denuncias de acoso sexual de varias compañeras socialistas. "¿Considera feminista blanquear al presunto agresor sexual que es Paco Salazar? Denota falta de sororidad con las mujeres valientes y socialistas que se atrevieron a denunciarlo".

Rodríguez ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "gobierna contra las mujeres" y "las desprotege con pulseras que fallan día sí y día también y suelta violadores y pederastas". La diputada popular ha defendido que el feminismo "no es un concepto decorativo" y ha acusado a Alegría de "formar parte de ese grupo de mujeres que se mantienen en el poder única y exclusivamente para proteger a un hombre, a Pedro Sánchez". La conservadora ha asegurado que el feminismo del PSOE y la legislatura "han fracasado" y ha vaticinado una futura victoria del PP que "acabará con las chapuzas legislativas, protegerá a las mujeres más vulnerables, legislará basándose en el principio de igualdad y recuperará la separación de poderes".

Alegría: "El PP no puede dar lecciones de feminismo"

"No me esperaba que usted siendo diputada del PP iba a darnos lecciones de feminismo", ha rechazado Alegría, que ha criticado que Rodríguez pertenece "a un partido que tiene una dilatada historia de votos negativos frente a los avances en materia de igualdad que ha conquistado este país". La socialista ha recordado que el PP "votó en contra de la paridad, el aborto o los permisos de parternidad de 16 semanas".

La ministra aragonesa ha aprovechado para volver a acercar a los conservadores a la ultraderecha de Vox, al considerar que "el PP gobierna y pacta con un partido que niega la violencia machista y que en sus listas tiene una persona condenada por malos tratos". Alegría se refería así al valenciano Carlos Flores, sobre el que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegó a justificar que había tenido "un divorcio duro".

La también portavoz del Gobierno ha criticado el caso del alcalde de Alpedrete, del PP, que no calificó de violencia de género el asesinato de una mujer a manos de su pareja con 55 cuchilladas. "Dijo que el presunto agresor quería mucho a su mujer y apareció Ayuso a decir que las palabras del alcalde eran las más certeras", ha citado Alegría, que ha pedido a la parlamentaria que "para dar clases de feminismo siendo del PP, piénselo 50 veces".