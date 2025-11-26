Aragón aprueba más de 500 plazas para profesores y la convocatoria se publicará en un plazo de tres años

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este miércoles el Decreto por el que se define la Oferta de Empleo Público (OEP) de personal docente no universitario para el año 2025, que contempla un total de 504 plazas, 70 más que el ejercicio anterior.

La medida se produce en un contexto de falta de docentes en Secundaria y en Formación Profesional, de tal modo que responde a la "necesidad de garantizar la adecuada planificación de recursos humanos" en el sistema educativo aragonés y se enmarca en lo previsto en la Ley Orgánica de Educación y en la normativa estatal y autonómica en materia de función pública. La tasa de reposición aplicada, del 120% en sectores prioritarios, permite reforzar la cobertura de puestos docentes y asegurar la calidad del servicio educativo.

El decreto establece que la convocatoria de los procesos selectivos corresponderá al Departamento de Educación, Cultura y Deporte, que desagregará las plazas por cuerpos y especialidades. Además, se incluyen cupos específicos de reserva para colectivos con especial protección, como personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o terrorismo. En caso de no cubrirse las plazas reservadas, estas se acumularán a las de acceso libre, garantizando así la máxima eficiencia en la provisión de puestos.

El decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, y las convocatorias de los procesos selectivos deberán publicarse, como es habitual, en un plazo máximo de tres años.

La aprobación de esta Oferta de Empleo Público refuerza el compromiso del Gobierno de Aragón con la estabilidad y calidad del sistema educativo, asegurando la reposición de efectivos y la adecuada atención a las necesidades del alumnado.

El personal de cocina tendrá contrato los 12 meses del año

Por otro lado, el Consejo de Gobierno el acuerdo que regula las nuevas condiciones laborales del personal de cocina de los centros educativos públicos de Aragón. Los trabajadores de este sector tendrán contrato durante todo el año, con una jornada de 37 horas semanales en periodo lectivo y sin obligación de acudir al centro durante los meses de vacaciones escolares, cuando los comedores permanecen cerrados.

El acuerdo, respaldado por las organizaciones sindicales CCOO, UGT, CSIF y STEPA-CATA, establece además que en los días no lectivos de junio y septiembre el trabajo se centrará en tareas de limpieza y preparación de los comedores, con una jornada de seis horas diarias.

La medida afecta al personal de cocina de los colegios públicos, quedando excluido el de las Escuelas Infantiles del Gobierno de Aragón, que cuenta con regulación propia.

En materia de permisos, se reconocen dos días de asuntos particulares para todo el personal, que podrán disfrutarse durante el curso escolar. Asimismo, quienes tengan días adicionales por antigüedad podrán distribuir hasta cinco jornadas en los periodos no lectivos de junio y septiembre, ajustándose al calendario escolar para garantizar la adecuada prestación del servicio.