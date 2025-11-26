Aragón brilla en el Salón Peñín: 47 vinos y nueve bodegas para conquistar Madrid

Aragón participará en la próxima edición del Salón Peñín de los Mejores Vinos de España con 47 vinos procedentes de nueve bodegas que representarán las cuatro Denominaciones de Origen de esta región: Somontano, Campo de Borja, Cariñena y Calatayud.

El evento, que llega a su XXV edición. se celebrará los días 1 y 2 de diciembre en el pabellón 6 de Ifema Madrid, donde se presentarán más de 1.600 vinos elaborados en 84 zonas productoras y pertenecientes a 250 bodegas, que tienen una calificación entre los 90 y los 100 puntos en la Guía Peñín 2026.

El evento incluye ocho actividades de catas y masterclasses para los profesionales asistentes.

Concretamente, la D.O. aragonesa Campo de Borja promoverá una degustación bajo el título “Garnachas históricas Results”, donde se darán a conocer diez vinos que mostrarán la personalidad, calidad y complejidad de las elaboraciones de garnacha.

El resto de consejos reguladores llevarán a cabo siete actividades, una por cada uno de ellos. Cava, El Hierro, Navarra, Rioja y Valencia, la Asociación Monastrell España y Spanish Wine Academy, proyecto de Bodegas Ramón de Bilbao, llevarán a cabo catas y masterclasses.

Las bodegas que se encuentran en el podio contarán con un espacio destacado y les acompañarán el ganador, los dos nominados al Premio Vino Revelación, siete de las ocho bodegas que han logrado 100 puntos en la Guía Peñín 2026 y 241 vinos valorados en 95 y 99 puntos.

Además, el evento acogerá a bodegas internacionales procedentes de Argentina, Estados Unidos, Francia, Hungría, México y Portugal.