Aramón abrirá la temporada con 47 km esquiables en Formigal
El grupo Aramón celebra un “arranque de temporada fabuloso en otoño” y anuncia espesores de nieve de entre 20 y 60cm de media
Aramón inicia la temporada de esquí este sábado 29 de noviembre con 47 kilómetros esquiables en la estación de Formigal. Es la puesta de largo de la temporada de nieve en la comunidad autónoma, que cogerá fuerza a partir del puente de diciembre, cuando se sumará la apertura del resto de centros invernales del holding de la nueve aragonesa, como Cerler y Panticosa, y en las estaciones turolenses de Valdelinares y Javalambre.
Además, también Candanchu ha confirmado el inicio de la temporada el 5 de diciembre.
Tal y como han confirmado desde Aramón, los primeros esquiadores podrán estrenar 47 kilómetros de pistas con un espesor de nieve de entre 20 y 60 centímetros, con una combinación de nieve caída del cielo con las últimas precipitaciones, combinada con la nieve producida por los sistemas de innovación.
“Es un arranque de temporada fabuloso”, ha celebrado el presidente ejecutivo de Aramón, Antonio Gericó, que ha recordado que este sábado la estación celebrará este inicio de la temporada de nieve con un concierto de Juan Magán.
