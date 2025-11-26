Azcón se reunirá con Vox, Teruel Existe y PAR para negociar unos Presupuestos "que aún no tienen fecha"

El Gobierno de Aragón no tiene fecha para los Presupuestos y tampoco tira la toalla por su negociación, pese a la evidente dificultad. El Ejecutivo autonómico convocará una ronda de contactos con las formaciones que potencialmente pueden aprobar las cuentas de la comunidad para 2026, pero lo hará sin un calendario fijado todavía. "No hay fecha", ha resumido Mar Vaquero, portavoz de la DGA, que sí ha avanzado que tanto el techo de gasto como el Presupuesto irán de la mano en su presentación.

Antes de que Vaquero compareciera ante los medios de comunicación para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de este miércoles, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, había avanzado su intención de reunirse con Vox, Teruel Existe y PAR para sacar adelante las cuentas autonómicas. El presidente lo ha hecho en un desayuno informativo del digital The Objective en Madrid y ha vuelto a insistir en que la comunidad autónoma tendrá que ir a elecciones si por segundo año consecutivo el Gobierno de Aragón no logra aprobar las cuentas de la comunidad.

"No hay fecha para la presentación del Presupuesto", rebajaba un par de horas después Mar Vaquero, que ha lamentado "no poder concretar", pero ha defendido "la transparencia del Ejecutivo autonómico". Preguntada por la posibilidad de establecer una ronda de contactos con otras fuerzas políticas, la responsable de Economía de la DGA ha recordado que Azcón ya lo ha hecho en anteriores ocasiones -la reforma de la financiación autonómica, por ejemplo- y ha calificado de "procedimiento previsto" las conversaciones con otros partidos políticos.

Lo que no se exhibe en el Gobierno autonómico son ni prisas ni nerviosismo. Vaquero ha asegurado que el techo de gasto (paso previo a las cuentas y que marca cuánto podrá gastar la comunidad al año siguiente) estará "ligada" al Presupuesto. "No se ha llevado el techo de gasto y ya se tomará la decisión", ha afirmado la vicepresidenta de la DGA sobre el Consejo de Gobierno de este miércoles. Un cónclave que ha sido el primero tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del lunes 17 de noviembre, en el que el Ministerio de Hacienda anunció a las comunidades autónomas que podían contar con un 0,1% de déficit para el próximo ejercicio.

"Un Consejo de Gobierno se puede celebrar con carácter extraordinario", ha recordado Vaquero, que ha advertido de que "no quiere decir que haya que esperar", pero sí ha destacado que "los tiempos no están definidos".

Sobre las futuras cuentas autonómicas, la responsable de Economía ha recordado un día más que los Presupuestos están terminados y contemplan "incrementos históricos para reforzar los servicios públicos". "Este Gobierno quiere llevar los mejores Presupuestos", ha finalizado Vaquero, que busca "la certeza" para aprobar las cuentas, aunque sin calendario: "No hay fecha ni para el techo de gasto ni para los Presupuestos".