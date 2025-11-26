Candanchú confirma que abrirá sus pistas el 5 de diciembre

Las intensas nevadas de las últimas jornadas están propiciando un inicio de la temporada invernal en las estaciones de esquí de forma anticipada. Este martes el dominio de Candanchu ha confirmado que abrirá sus pistas el día 5 de diciembre con motivo del puente de la Constitución.

Desde la estación señalan que en los próximos días comenzarán a trabajar para asegurar "una apertura en buenas condiciones" y garantizar del mismo modo "la óptima formación de la base del manto nivoso desde pie de estación".

En el centro invernal han apostado por la renovación de equipos y por la mejora en los cañones de nieve, un aspecto fundamental para garantizar una buena temporada en un contexto generalizado de aumento de temperaturas en el Pirineo. También se ha mejorado el firme de las propias pistas y se ha adquirido nueva maquinaria que permita atender a los clientes mientras están desarrollando su jornada de esquí.

La estación de Formigal adelantó su apertura a este fin de semana y el resto de estaciones de Aramón (Cerler, Javalambre, Panticosa y Valdelinares) trabajan también con el horizonte del puente de la Constitución para dar servicio a los deportistas.