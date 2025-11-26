Así es Casa Rubén, la nueva Estrella Michelin aragonesa en el corazón de Ordesa: su peculiar historia y qué se puede comer allí

El éxito de Casa Rubén en la última edición de las Estrellas Michelin en España es el de una larga tradición familiar que ha convertido su establecimiento, ubicado en la localidad pirenaica de Tella, en un exquisito lugar para degustar los manjares que sacan de sus fogones los artifices de esta distinción, Rubén Coronas y su mujer, Cristina, que son los que han aupado a su restaurante al firmamento de la gastronomía aragonesa y, desde este martes, de todo el país.

Su historia se remonta a hace casi 40 años. Ellos mismos lo explican en su página web, a modo de presentación, donde narran cómo se ha transformado el negocio para alcanzar el éxito actual. "Nuestra familia abrió las puertas del restaurante en 1987. En aquel momento los platos estrella eran los bocadillos, ensaladas y la carne a la brasa. Poco a poco hemos ido evolucionando en el tiempo e innovando en nuestra cocina hasta dar con nuestra fórmula de éxito: modernidad sin perder el sabor de la tradición", relatan ellos mismos.

"El restaurante cuenta con el privilegio de haber incorporado a su equipo a Cristina – la mujer de Rubén – que con su simpatía y experiencia en atención al cliente aporta un valor agregado al ambiente y trato con nuestros comensales y amigos", añaden en su historia.

Su ubicación también convierten al restaurante en un espacio singular, ya que "cuenta con el privilegio histórico de estar ubicado bajo una preciosa bóveda de piedra de 1593, en una de las antiguas cuadras de la casa". Es uno de sus rasgos más característicos, además de contar con el emplazamiento que representa en sí mismo la localidad de Hospital de Tella, a solo 5 kilómetros de Aínsa y en un entorno "paradisíaco" situado en el Valle del Cinca, junto a tres valles del Parque Nacional de Ordesa y Monta Perdido, un imán en sí mismo para el turismo en Aragón. Las Gargantas de Escuain, el Valle de Bielsa y Pineta, o el Cañon de Añisclo son el complemento perfecto para una escapada en la que degustar sus platos.

Rubén Coronas, su chef, y su mujer Cristina sirven deliciosos platos en un entorno único del Pirineo. / Casa Rubén

La emoción de su chef Rubén Coronas es la de toda una familia con tradición en los fogones. El mismo define que su cocina está "basada en lo tradicional con influencias modernistas". Bajo ese delantal blanco con Estrella Michelin está un cocinero que ha querido seguir "la tradición de la familia". Él "se hizo cargo del restaurante después de formarse en la Escuela de Hostelería de Guayente, la primera escuela de hostelería y cocina de Aragón, que se ha convertido referente nacional e internacional". "Desde bien pequeñito ya andaba entre fogones ayudando a su familia. La cocina es su verdadera pasión", explican.

"Bienvenidos a Casa Rubén. Somos Cristina y Rubén creemos que los sueños son para cumplirlos por eso nos hace especial ilusión presentar nuestro menú degustación donde intentamos reflejar en cada uno de nuestros platos un poquito de nuestra tierra, y nuestros sueños. Que disfruten". Así se presentan los dos artifices de esta nueva Estrella Michelin en el firmamento de la gastronomía aragonesa y española.

'Sueños', su delicioso menú degustación

¿Qué se puede comer en Casa Rubén, la nueva Estrella Michelin en Aragón? Su propuesta gastronómica está compuesta por un menú degustación que ellos han bautizado con el nombre de 'Sueños' y que está compuesto por una degustación de aceite de oliva virgen extra (AOVE) Koroneiki Shio con panes artesanales, un cóctel de bienvenida, 5 snacks, 7 entrantes, dos carnes, dos postres y 'petit fours'.

Una deliciosa experiencia gastronómica que se ofrece al precio de 85 euros, que incluyen, explicita el restaurante, servicio de panes artesanales, y en el que el agua, la bebida y la bodega no están incluidas. Advierten, además, de que no disponen de propuesta vegetariana ni vegana, ni de menú infantil u otras opciones.

Cuenta con solo tres mesas y un menú degustación de 85 euros por persona. / Casa Rubén

También ofrece la posibilidad de adquirir un bono regalo con un menú degustación para dos personas por 210 euros, "que se servirá únicamente en servicio de comidas" y que sí incluye la selección de panes artesanales , agua , botella de vino o bebida y café. "El bono tiene una validez de 6 meses desde la fecha de la compra, sin posibilidad de reclamación o ampliación una vez vencido". Para reservar solo se puede contactar a través del teléfono, 660.154.700 o en el correo electrónico grupocasaruben@gmail.com.

¿Qué visitar en el entorno?

En Tella "desemboca el rio Yaga, afluente del Cinca, que recorre las gargantas de Escuain y nace en el macizo de Monte Perdido" y es "en su parte final uno de los descensos de barrancos más realizados del entorno del Parque Nacional de Ordesa", además de las excursiones que habitualmente recorren las gargantas de Escuain o el popular mirador que suele tener muchos visitantes cada año.

En la propia localidad "se puede visitar el Dolmen, la cueva del oso y realizar la ruta de las ermitas entorno al pueblo, una excursión que dura una hora más o menos andando". O la ermita de San juan y San Pablo, una de las tres presentes en esta ruta, que es "la más antigua de la zona al estar fechada en el siglo XI y desde ella se divisa una de las mejores panorámicas del macizo de Monte Perdido y Valle del Cinca".

Alojamiento en una casa del siglo XV restaurada

En su propuesta para el visitante, Casa Rubén también ofrece la posibilidad de reservar alojamiento en sus apartamentos rurales, cinco independientes y tres habitaciones distintos tamaños, ubicados "en una finca privada, de fácil acceso y con parking privado para todos nuestros clientes, rodeada por un lado por la montaña, y por otro, por el río". Se trata de "una casa del siglo XV, completamente restaurada y habilitada" con capacidad para hasta 24 personas.

"Desde esta ubicación podrá acceder rápidamente y con facilidad a una gran cantidad de destinos turísticos y variados como la villa medieval de Aínsa, el Parque Natural Posets-Madaleta, Torreciudad, las pistas de esquí de Piau-Engaly en el Pirineo francés, la Sierra de Guara, entre otros", señalan en su web.