La defensa de la escuela pública llena las calles de Zaragoza: "Concertar Bachillerato es hacer elitista el acceso a la educación"

Broche final a un mes de noviembre marcado por las protestas educativas en Aragón. La escuela pública ha recorrido las calles de Zaragoza en la tarde de este miércoles para mostrar su rechazo a la gratuidad de la educación de 0 a 3 años y a la concertación del Bachillerato, dos medidas impulsadas por el Gobierno de Aragón que no ven con buenos ojos porque, denuncian, se destinan fondos a lo privado mientras el sistema público "se cae". Por eso, desde el IES Miguel de Molinos, del barrio del Actur, hasta el Martina Bescós, de Cuarte de Huerva, entre otros muchos centros, han clamado por "dinero público para la escuela pública".

Entre los manifestantes están Ángel y Pascual, que explican que han salido a la calle "para defender la escuela pública". Y lo han hecho, sobre todo, por su familia. "Estoy aquí porque tengo cuatro nietos", ha indicado Ángel, al que ha seguido Pascual: "Queremos que haya oportunidades, que haya posibilidades, que es lo que ahora van a quitar". Ambos hombres han coincidido en que "no se puede primar la privada en detrimento de la pública porque, además, hay plazas para todos en Bachillerato". "Es una vergüenza lo que están haciendo, subvencionando a la privada y dejando de pagar lo público, y con los profesores en precariedad... Por todo eso nos manifestamos", ha subrayado Pascual.

Como ellos, María Pardo, que con la experiencia de quien cada día ejerce la docencia, ha indicado que "mientras se está recortando mucho dinero en la escuela pública en necesidades fundamentales como las aulas de español, los apoyos o presupuestos para la calefacción, para pintar, etc., se concierta el Bachillerato con un presupuesto de millones de euros".

La docente de Secundaria ha añadido que "pasa lo mismo con la Formación Profesional y con la horquilla de 0 a 3 años". "Los conciertos surgieron en los años 80 porque no había espacios en las aulas, pero al final se está invirtiendo más en ellos que en la pública", ha denunciado para asegurar que ahora "la pública se está viendo cada vez más deteriorada y hay que tener en cuenta que a ella acuden muchas personas vulnerables que necesitan más recursos". "Tengamos hijos o no, es fundamental que se invierta en la pública. Se deben ofrecer bases de igualdad y justicia", ha afirmado.

También marcha por las calles de Zaragoza Irene, madre y profesora. "Me parece necesario que se invierta en educación pública porque es la base del desarrollo de una sociedad", ha expresado al tiempo que conducía el carrito de su bebé. La docente ha sostenido que "querer concertar la educación no es obligatoria como es Infantil y Bachillerato no es más que hacer elitista el acceso a una educación que no sea solamente la básica".