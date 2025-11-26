Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece el economista Mariano Alierta Izuel, diputado por Zaragoza en la primera legislatura democrática

El economista e ingeniero era hijo del exalcalde de Zaragoza en la década de los sesenta y hermano del empresario César Alierta

El economista Mariano Alierta Izuel ha fallecido este miércoles.

El economista Mariano Alierta Izuel ha fallecido este miércoles.

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El ingeniero y economista Mariano Alierta Izuel, diputado en el Congreso por la provincia de Zaragoza en la legislatura constituyente, ha fallecido este miércoles. Nacido en 1940, era hijo de Cesáreo Alierta, quien fuera alcalde de Zaragoza durante la década de los sesenta y expresidente del Real Zaragoza. Además, fue hermano del empresario César Alierta.

Alierta Izuel inició su trayectoria profesional en el ámbito académico, ejerciendo como profesor de Economía Política y Hacienda Pública en la Universidad de Zaragoza entre 1972 y 1980. En esa época fue miembro de la comisión encargada de crear la facultad de Empresariales y Económicas de la institución académica.

De forma paralela ejerció una intensa carrera política que le llevó a ser diputado en la primera legislatura tras la muerte del dictador Francisco Franco bajo las siglas de la Unión de Centro Democrático. Durante la primera legislatura en las recién formadas Cortes de Aragón, entre los años 1983 y 1987 representó en la cámara a Alianza Popular.

Posteriormente fue senador por la provincia de Zaragoza por el Partido Demócrata Popular (PDP) desarrollando sus funciones en el grupo mixto. A partir de 1996 ejerció su labor bajo las siglas del Partido Popular (PP) hasta el año 2.000. En este periodo participó en las comisiones de Economía y Hacienda y en la de Presupuestos.

A lo largo de su vida, Mariano Alierta mostró un gran interés por el desarrollo económico, formando parte de numerosas organizaciones y colegios profesionales como la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, la Asociación de Economistas Licenciados de España o instituciones internacionales como la American Economic Association, la Finance Association, y la Royal Economic Society.

Estaba casado y deja un legado profesional y político notable en la comunidad.

