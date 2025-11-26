Fermín Civiac dimite como presidente de Vox en Huesca

Movimientos en el seno orgánico de Vox. Fermín Civiac, hasta ahora líder de la ultraderecha en la provincia de Huesca, ha anunciado su dimisión como presidente de la formación en la provincia. Un paso a un lado "por motivos personales", pero en el que garantiza continuar como militante del partido y manteniendo su escaño como diputado en las Cortes de Aragón.

Civiac ha anunciado, a través de una nota de prensa de Vox, su decisión "no poder dedicarle el tiempo necesario debido a la actividad política que conlleva ser diputado y por cuestiones personales". Civiac ha recordado en ese comunicado que ha estado casi tres años al frente del partido en Huesca, una etapa de "muchísimo trabajo, desplazamientos y contactando con los afiliados en todo el territorio de la provincia". Para el ya exlíder del partido en Huesca, esos militantes de base son "el mejor activo que tiene Vox y que permite que se consolide como el mejor proyecto político que existe para la prosperidad de España".

En el mismo comunicado, el diputado en las Cortes de Aragón ha asegurado que se queda en la Cámara para "seguir cumpliendo el compromiso con los aragoneses" y ha puesto como ejemplo "insistir en la bajada de impuestos, la concertación del Bachillerato o la gratuidad de la Educación de 0 a 3 años".

Civiac ha garantizado en ese comunidado su "máximo compromiso" con Vox y que seguirá como afiliado. "Este el proyecto en el que creo y lo mejor para Vox y para España está por venir”, ha sintetizado el diputado ultraderechista. En los próximos días, el Comité Ejecutivo Nacional nombrará un nuevo presidente provincial en Huesca.

Es el segundo abandono en Vox Huesca en las últimas semanas. El primero fue el de Marcos Francoy, entonces vocal en la estructura orgánica del partido en la provincia altoaragonesa. Francoy es exasesor de Vox en las Cortes de Aragón y emitía mensajes racistas y fascistas en redes sociales. Por ese motivo, al conocerlo a través de los medios de comunicación, el PP de Jorge Azcón anunció que no negociaría con la ultraderecha hasta que Francoy se fuera del partido. El mismo día, Vox cesó a su entonces asesor, pero advirtió de que no negociaría el Presupuesto de Aragón para 2026. Todo ello ha derivado en la situación de bloqueo político en la que se encuentra ahora la comunidad autónoma.