Fundación Rey Ardid y Eboca presentan una colección de vasos que visibiliza la labor social de la entidad

Fundación Rey Ardid y Eboca han presentado hoy en la sede de las empresas sociales de la Fundación Rey Ardid una nueva colección de vasos destinada a difundir, de forma visual y accesible, parte de la labor social que la entidad realiza desde hace más de treinta años. La iniciativa consiste en seis diseños que representan diferentes áreas de actuación de la Fundación, convirtiendo un objeto cotidiano —el vaso de vending— en un soporte informativo y de sensibilización.

El proyecto nace de la colaboración entre ambas organizaciones con el propósito de acercar a la ciudadanía la actividad que Fundación Rey Ardid desarrolla en ámbitos como la salud mental, la atención a personas mayores, la discapacidad, la inclusión laboral o la intervención social. Los seis modelos presentados resumen, mediante ilustraciones y mensajes breves, la esencia de cada una de estas líneas de trabajo, destacando la importancia de la inclusión, el acompañamiento y el apoyo comunitario.

Durante el acto, responsables de Fundación Rey Ardid y de Eboca explicaron el proceso creativo de la colección y el alcance previsto de su distribución, que permitirá que miles de personas tengan contacto directo con los mensajes sociales integrados en los diseños.

Maite Albajez, directora general de Fundación Rey Ardid, subrayó la relevancia de esta iniciativa afirmando: “Esta colección de vasos nos permite llevar, a través de un gesto cotidiano, la historia y el trabajo que realizamos cada día junto a miles de personas. Es una forma sencilla pero poderosa de visibilizar nuestra labor y de acercarla a la ciudadanía.”

Colección Vasos de Fundación Rey Ardid y Eboca / SERVICIO ESPECIAL

Por su parte, Manuel Torres, director general de Eboca, señaló que “este proyecto refleja nuestro compromiso de contribuir a generar valor social. Queremos que cada vaso sea también un recordatorio del impacto positivo que organizaciones como Fundación Rey Ardid generan en el entorno.”

Finalmente, Raúl Benito, presidente de Eboca, destacó la importancia de sumar esfuerzos: “La colaboración entre empresas y entidades sociales es clave para impulsar iniciativas transformadoras. Estos vasos representan un puente entre ambos sectores, y estamos orgullosos de formar parte de un proyecto que transmite mensajes que merecen ser visibles.”

La presentación concluyó con un agradecimiento destacando el papel de la colaboración entre ambas entidades para promover nuevas vías de sensibilización social. Fundación Rey Ardid y Eboca anunciaron que continuarán trabajando conjuntamente en proyectos que favorezcan la inclusión y la difusión de valores sociales.