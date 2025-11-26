La gala de la responsabilidad social corporativa de Pedrola encumbra al grupo Sesé

La gala de la responsabilidad social corporativa (RSC) de Pedrola ha encumbrado este miércoles al grupo Sesé por su apuesta por las buenas prácticas. El acto de entrega ha tenido lugar en el palacio de los Duques de Villahermosa de la localidad ribereña y han estado presentes el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, el director general de Política Económica del Gobierno de Aragón, Javier Martínez, el embajador de la República Popular de China en España, Yao Jing y la alcaldesa de Pedrola, Manuela Berges, así como 26 empresas y un total de 213 asistentes.

El grupo Sesé ha recibido el premio a Mejor Empresa RSE por su apuesta por la sostenibilidad como un motor de innovación, crecimiento y liderazgo. Así mismo, el reconocimiento a Mejor Iniciativa Empresarial RSE ha recaído en dos empresas, Magna Internacional, por su proyecto Avanzamos para todos, forward for all y Entrerríos Automatización S.A., por su iniciativa + Inclusión, deporte y educación para todos.

Como en ediciones anteriores, se ha hecho entrega en la misma gala de un donativo económico de 1.500 euros a la Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer de Mama y Genital (AMACGEMA) por su apoyo imprescindibles a las mujeres con cáncer de mama o genital, por su impulso investigador y por su labor de concienciación social. Ha recogido el donativo Marta García, trabajadora social de la entidad en representación de ésta.

"Estos premios reflejan el compromiso que tienen nuestras empresas con Pedrola y con la responsabilidad social. Cada proyecto premiado demuestra que es posible crecer de forma sostenible, generando bienestar y oportunidades para nuestro municipio”, ha manifestado la alcaldesa de Pedrola, Manuela Berges.

De hecho, el acto ha servico para evidenciar que Pedrola es un ejemplo de colaboración entre administración y tejido empresarial. "Gracias a su implicación, seguimos construyendo un modelo de desarrollo que pone a las personas en el centro.”, recalcado Berges.

El certamen ha cumplido con esta edición nueve años impulsando la sostenibilidad y la gestión ética entre las empresas del municipio y de la Ribera Alta del Ebro, y que está más vivo que nunca. Lejos de estancarse, este evento se ha convertido en una cita ineludible, no solo para Pedrola, sino también para la comarca de la Ribera Alta del Ebro. Tanto es así que los premios, que originalmente se centraban en el propio municipio, desde hace ya varias ediciones se extienden al resto de municipios de la comarca.

