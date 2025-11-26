La gigafactoría de Figueruelas, día 1: qué se sabe hasta ahora del faraónico proyecto que garantiza el futuro de la automoción en Aragón

Día de discursos, fotografías para el recuerdo y reivindicación. La ansiada gigafactoría de la joint venture compuesta por la china CATL y Stellantis comenzará a colmar a partir de este miércoles los deseos que anhela el sector de la automoción en Aragón para garantizar su futuro en el largo plazo. Un proyecto faraónico, bautizado como Toro, que vivirá esta tarde su primer gran acto simbólico con la colocación de la primera piedra de la nueva planta especializada en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y que tendrá en Figueruelas uno de sus epicentros a nivel europeo.

La inversión reflejada en el Proyecto de Interés General Autonómico (PIGA) está cifrada en más de 4.000 millones de euros, con un impacto socioeconómico que superará los 8.000 millones. La construcción cumplirá, pues, con su primer hito, una primera piedra que cerrará el círculo comenzado hace un año, cuando se confirmó que la gigafactoría se instalaría junto a la antigua Opel, ahora Stellantis, en el polígono Entrerríos de Figueruelas. 2026, por su parte, será el año en el que comenzarán las obras propiamente dichas, así como el montaje de los primeros equipos de producción. En términos laborales, se esperan 3.000 trabajadores nuevos cuando la planta esté operativa la 100% y otros 8.500 directos.

En ese sentido, las previsiones hablan de que, en 2028, estará en marcha ya la primera fase productiva, en el entorno del 30% de su capacidad final. Esta se ampliará en 2029 en una segunda etapa y, ya en 2030, la gigafactoría estará plenamente operativa en un conglomerado de edificiaciones, una veintena, en más de 89 hectáreas de superficie productiva construida y una parcela que supera las 260 en total, con nuevos viales, zonas verdes y las preceptivas redes de saneamiento y suministro.

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta en el corto y el medio plazo la fábrica de CATL y Stellantis responde tanto a la vivienda como a la logística. Por ahora, se sabe que llegarán de forma escalonada 2.000 trabajadores chinos, cualificados y no cualificados, para los que todavía se buscan espacios disponibles en los que alojarlos. En el Ayuntamiento de Figueruelas aseguran que tienen suelos municipales de sobra para ello, pero el tiempo apremia. En el ámbito de la logística, se prevé la llegada de 2.000 contenedores desde China, por barco, al año al puerto seco de Adif en la terminal ferroviaria de Plaza.

Dos grandes edificios y más de una decena de auxiliares

En cuanto a la gigafactoría en sí, una vez esté plenamente operativa contará, principalmente, con dos zonas diferenciadas. Una, la más importante, al norte de donde hoy se ubica la actual planta de Stellantis, denominada como greenfield por los responsables del proyecto constructivo. Ahí se ubicarán dos grandes edificaciones destinadas a la producción de celdas, las unidades que almacenan la energía eléctrica que posteriormente aprovechan las baterías.

En el extremo oeste, aprovechando el inicio de la producción, habrá otro inmueble para almacenar la materia prima. Al este, coincidiendo con su final, se ubicará el almacén de celdas terminadas. Dos inmuebles que serán complementados por construcciones auxiliares entre las dos plantas. En la zona central habrá varios edificios dedicados al suministro y a la generación de servicios e instalaciones necesarias para el proceso productivo.

El "corazón" de la gigafactoría estará, asimismo, en esa misma zona central, con los módulos auxiliares que dotarán a la planta de suministro eléctrico, aire comprimido y los equipos mecánicos pertientes. Y, desde otro edificio, se suministrará el agua, tanto para la producción como la potable. Toda esta suma se verá completada por otros cuatro edificios para el abastecimiento y suministro de distintos productos y procesos auxiliares. Además, habrá laboratorios (en la parte central), un taller mecánico y un centro médico para los trabajadores.

Asimismo, en la actual Stellantis (zona brownfield) se aprovecharán dos edificios en desuso para una planta de montaje de módulos (donde se ensamblan las celdas) y otra para su almacenamiento posterior. Además, se levantarán dos bloques nuevos: uno para ayudar a ese montaje de módulos y otro, en la parte donde ahora está la gasolinera, para instalaciones auxiliares.

En cuanto a los aparcamientos, para vehículos privados de los trabajadores se habilitarán 1.176, 740 en la zona de acceso este y 436 en la entrada oeste. También habrá nuevos espacios para vehículos pesados, motos y una zona de espera para el bus de los trabajadores. Con esto se pretende dar respuesta al estrés que generarán los 3.000 empleados de la gigafactoría, un espacio en el que ya trabajan ahora en torno a 5.000 personas, más de 4.000 en Stellantis.