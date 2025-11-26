El grupo de piensos aragonés Mazana compra un paquete mayoritario de acciones de la navarra Sigma Kreas

Tras un proceso de acercamiento, el grupo de piensos aragonés Mazana ha culminado una operación corporativa por la que ha adquirido acciones y suscrito una ampliación de capital de Sigma Kreas, S.A., pasando a controlar un porcentaje mayoritario de su capital social. "Con esta transacción, ambos grupos refuerzan su proyecto común con la creación de importantes sinergias para ambos", reza el comunicado emitido por la compañía oscense, radicada en Capella.

En ese sentido, la operación "combina la trayectoria y dimensión industrial de Grupo Mazana con la capacidad de desarrollo, integración de activos y vocación innovadora de Sigma Kreas, especializada en el negocio cárnico porcino", según la compañía oscense, que destaca que con esta transacción "refuerza su posicionamiento ganadero". Las principales consecuencias serán una mayor actividad en la provincia de Huesca y la consolidación enNavarra, superando en este momento las más de 100.000 cerdas.

Además, esta operación supone el primer paso hacia la integración vertical con la actividad de despiece y comercialización a través de Cárnicas Iruña. "Por su parte, Sigma Kreas podrá así acceder al volumen de cerdos necesario para operar su sala de despiece forma eficiente y con proyección de futuro, uno de los principales objetivos desde que se fundó la compañía", concluyen.

Dirección y continuidad del proyecto

El nuevo esquema accionarial se materializa con la continuidad de la familia Tarrafeta, y contando con Pedro Tarrafeta en la dirección del proyecto cárnico del grupo, mientras que la familia Mazana gestionará la dirección de todos los procesos relacionados con la actividad ganadera.

Con esta operación, Grupo Mazana y Sigma Kreas refuerzan su apuesta por el desarrollo del medio rural, la creación de empleo estable y de calidad y la mejora continua en materia de bienestar animal, sostenibilidad ambiental y eficiencia productiva. Los planes de inversión en nuevas granjas, mejoras de bioseguridad, instalaciones de energía fotovoltaica, modernización en la fabricación de piensos y en logística encajan plenamente con esta hoja de ruta.

La operación ha sido asesorada por Maio Legal por parte de Mazana Grupo Empresarial, y por Norgestión del lado de Sigma Kreas.

Grupo Mazana y Sigma Kreas

Grupo Mazana es una empresa familiar aragonesa, con sede en Capella (Huesca), dedicada principalmente a la producción porcina, la fabricación de piensos, la actividad agrícola y la logística asociada. El grupo opera a través de diversas sociedades especializadas, gestiona una extensa red de granjas integradas así como un importante equipo humano que le ha permitido ser reconocido en diferentes ocasiones por su excelencia productiva y sus estándares de bienestar animal.

Sigma Kreas, S.A. es grupo navarro con sede en Lumbier y con actividad en el negocio cárnico porcino, que integra compañías dedicadas a la producción de carne porcina, la logística de ganado vivo, piensos y cereal, así como a proyectos de I+D orientados a la mejora de la calidad de la carne.