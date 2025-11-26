La industria de los electrodomésticos ante el ERE en Teka: Un sector en la incertidumbre

Teka presentó ayer un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) a nivel nacional que cayó lleno de misterio a los oídos de los trabajadores. En Aragón, 222 personas acuden a diario hasta la fábrica que la marca tiene en Zaragoza, para formar parte de una cadena que roza cada año los 300.000 hornos electrodomésticos fabricados. Con mucha incertidumbre, sin certezas porque la negociación entre la empresa y los representantes sindicales no comenzará hasta el primer tercio del mes de diciembre, la reestructuración de Teka es un proceso que puede afectar a las plantillas que la firma tiene distribuidas por España.

Los sindicatos no quieren descartar ninguna posibilidad, pues los movimientos de Teka a nivel nacional son de reducción de plantillas. Recientemente, la empresa ha cerrado su planta en Granada, dedicada a campanas extractoras. La otras fábricas, además de la de Zaragoza, se encuentran en Cantabria, Madrid y Cataluña. El anuncio del ERE no precisa aún dónde quiere hacer Teka esos ajustes de plantilla, por lo que todos los trabajadores están pendientes de cómo se resuelven las primeras conversaciones, en las que la empresa tendrá que argumentar causas y presentar una primera oferta de regulación. También influye la entrada de Midea, fondo chino que se hizo con Teka en 2024, y que entrará en el mercado nacional en las próximas semanas.

Teka se encuentra en más de 120 países y tiene más de 3.000 empleados, distribuidas en un total de diez plantas que tienen presencia en Europa, América y Asia. En sus momentos de mayor producción, la firma fabrica más de 3,1 millones de productos al año.

La situación de Teka contrasta con la de BSH, otra firma especializada en la producción y fabricación de electrodomésticos. BSH está en plena tramitación para ampliar su presencia en Zaragoza, con la compra de 10.000 metros cuadrados junto a su fábrica principal. La multinacional alemana impulsa junto a esta compra un plan de inversión a tres años y en el que pretende transformar tecnológicamente sus instalaciones para garantizar su futuro en la capital aragonesa.

Sin embargo, el movimiento de BSH tampoco se escapa de la polémica. La empresa alemana apuesta por crecer en Zaragoza casi en paralelo al anuncio del cierre de su factoría en Navarra. El Gobierno de la socialista María Chivite criticó este movimiento de la empresa y su consejero de Industria, Mikel Irujo, no descartó emprender acciones legales por «la deslocalización» en Montañana. La ampliación de la fábrica de Zaragoza tampoco gustó en el comité de empresa en Navarra, que avanzó que iba a estudiar el nuevo proyecto de Zaragoza cuando se lanzase para compromar si la industria de la capital aragonesa iba a asumir las líneas de producción que se perdían con el cierre de la fábrica en Navarra.