La localidad celebra el compromiso de las empresas con la sociedad de la comarca
Pedrola y su entorno atraviesan un gran momento gracias a la implantación de nuevas empresas, el anuncio de inversiones millonarias y el impulso de los centros de datos que fortalecen el tejido empresarial de la zona
Pedrola acoge esta noche una nueva gala de entrega de los premios de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), un certamen que cumple nueve años impulsando la sostenibilidad y la gestión ética entre las empresas del municipio y de la Ribera Alta del Ebro, y que está más vivo que nunca.
La misma vitalidad que muestra Pedrola y su entorno, que atraviesa un gran momento gracias a la implantación de nuevas empresas, el anuncio de inversiones millonarias y el impulso de los centros de datos. Mientras, otros proyectos empresariales son ya una realidad, como el de Scanmetals, que recientemente ha inaugurado una planta dedicada al reciclaje de metales no férricos, convirtiéndose en la primera fábrica de la compañía danesa en España.
Sin embargo, el más importante de todos, la gigafactoría de baterías de Stellantis-CATL, dará un paso decisivo hoy con la colocación de la primera piedra. Un proyecto que supera los 4.000 euros de inversión y que supondrá un importante revulsivo para la zona, con la previsión de construir 25 nuevos edificios a partir del próximo año. Además, Stellantis asignó a Figueruelas la plataforma STLA Small a principios de año, reforzando así la carga futura de trabajo y el empleo entre la población local.
Un certamen con dos categorías
Dos categorías conforman el certamen, la primera reconoce la gestión global responsable de una empresa, Premio a la Responsabilidad Social Empresarial; y la segunda distingue proyectos concretos capaces de implicar al mayor número de organizaciones, se trata del Premio a la Mejor Iniciativa RSE.
Para optar a estos premios, las compañías han debido presentar su candidatura en forma de memoria con las acciones y programas desarrollados en materia de responsabilidad social, medioambiental y económica dentro de la comarca. La transparencia, la orientación al cliente o relación con proveedores son algunos de los valores que se tienen en cuenta en las bases.
De la importancia de la gigafactoría habla también el hecho que el acto de colocación de la primera piedra hoy, contará con la presencia del ministro de Industria, Jordi Hereu, y del embajador chino en España, Yao Jing, quienes también asistirán posteriormente a la entrega de los Premios RSE de Pedrola, junto al director general de Política Económica del Gobierno de Aragón, Javier Martínez, y la alcaldesa de Pedrola, Manuela Berges.
De esta forma, el Palacio de Villahermosa será una vez más escenario de la entrega de estos galardones convocados por el Ayuntamiento de Pedrola junto con la Dirección General de Política Económica del Gobierno de Aragón, y que buscan reconocer la sostenibilidad, la transparencia y la implicación social de las empresas de la Ribera Alta del Ebro.
Más de 170 personas, entre representantes institucionales y del sector empresarial, asistirán a la gala de los Premios RSE de Pedrola esta noche. Unos reconocimientos que nacieron hace casi una década con el propósito de fortalecer el tejido empresarial de la comarca y fomentar un desarrollo sostenible que combine competitividad, ética y compromiso social.
Lejos de estancarse, este evento se ha convertido en una cita ineludible, no solo para Pedrola, sino también para la Comarca de la Ribera Alta del Ebro. Tanto es así que los premios, que originalmente se centraban en la localidad de Pedrola, desde hace ya varias ediciones se extienden al resto de municipios de la comarca.
Con todo ello, los Premios RSE de Pedrola se han convertido en un símbolo de colaboración entre instituciones, empresas y ciudadanía. Un reconocimiento a quienes entienden que los valores de la responsabilidad social empresarial no son un adorno, sino el verdadero motor del progreso local.
