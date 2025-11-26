Manuela Berges: «Las empresas saben que la responsabilidad social empieza dentro de la propia compañía»

Pregunta: Los Premios de Responsabilidad Social de Pedrola están a punto de cumplir una década. Lejos de estancarse, siguen siendo un certamen muy vivo. ¿Cómo han evolucionado en estos años y, especialmente, en esta última edición?

Respuesta: Desde que comenzaron los premios hace nueve años, hemos intentado diversificar la actividad, para que los premios no perdieran su importancia, por lo que han entrado empresas grandes que no están directamente relacionadas con la automoción.

Pregunta: ¿Cuántas entidades se han presentado en esta ocasión? ¿Han notado un aumento respecto a ediciones anteriores?

Respuesta: Se han presentado ocho entidades con unos proyectos muy interesantes y muy trabajados.

P: ¿Esta novena edición introduce alguna novedad destacable, ya sea en las categorías, el jurado o la participación?

R: No hay novedades relevantes porque por el momento el formato actual encaja perfectamente. La participación es alta y las empresas se involucran en proyectos innovadores.

P: Desde su punto de vista, ¿qué papel juega hoy la responsabilidad social dentro del tejido empresarial? ¿Se ha convertido en un valor realmente integrado o sigue siendo un reto?

R: Las empresas tienen claro que lo primero es la responsabilidad social para con sus empleados, ya que en ellos es donde tienen su mayor valor y su mayor fortaleza. Por lo tanto, esa responsabilidad empieza dentro de la propia compañía y luego se refleja en su relación y compromiso con el municipio y sus alrededores.

P: Estos premios han crecido al mismo ritmo que la propia localidad. ¿De qué manera se ha fortalecido el tejido empresarial de Pedrola en estos años?

R: Como he dicho al principio, uno de los puntos fuertes de nuestro tejido empresarial es que hemos logrado diversificar un poco la actividad, por lo que han entrado empresas grandes que no están directamente relacionadas con la automoción y la importancia de las empresas de generación de energía. La relación de esa producción energética y la industria a día de hoy es fundamental. Incluso la fisionomía del polígono El Pradillo ha cambiado y esto supone una gran oportunidad para nosotros y para las empresas de la zona.

P: Ese crecimiento no se limita al municipio, también se percibe en la comarca, con la llegada de nuevas empresas, la ampliación de otras ya consolidadas y la expectativa de nuevas inversiones al calor de la gigafactoría y los centros de datos. ¿Cómo ve el futuro a corto plazo? ¿Hay inversiones previstas o interés por parte de nuevas empresas?

R: El futuro se presenta muy interesante y atractivo con numerosas empresas interesadas en invertir en la zona.

P: ¿Cuáles son los principales desafíos que afronta hoy Pedrola, tanto a nivel económico como social o medioambiental?

R: Los principales desafíos de Pedrola son poder ofrecer a los jóvenes acceso a la vivienda, porque empleo no falta, pero nos encontramos con el problema común de la falta de vivienda para los jóvenes. Para un futuro sostenible otro reto seria la renovación de infraestructuras la creación de espacios accesibles y la gestión de zonas verdes. Además de los desafíos relacionados con el apoyo a los jóvenes y al emprendimiento, garantizando su formación e inclusión en el mercado laboral.

P: Si mira hacia el futuro, ¿cómo imagina Pedrola dentro de diez años?

R: Pues lo imagino como un buen lugar para vivir, me lo imagino con un pueblo que ha sabido mantener nuestras raíces y esa esencia de municipio. Es muy importante no perder esto. Un lugar que sigue manteniendo los servicios que estamos dando, ya que estamos muy orgullosos de sus escuelas, de las instalaciones deportivas o de nuestra casa de cultura, entre muchos otros. Un reto de futuro en el que estamos trabajando es llevar a cabo una ampliación de la residencia, que es otro aspecto importante que queremos reforzar.