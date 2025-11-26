Del Opel Corsa y 'Naranjito' al impulso chino a Figueruelas y Aragón: "Como dirían los modernos, un win-win"

El 5 de noviembre de 1982, el Opel Corsa que salió desde Figueruelas hacia el mundo introdujo a la localidad zaragozana y, por extensión, a la comunidad aragonesa, en una nueva era. Apenas quedaba un mes para que Felipe González asumiese la presidencia más prolongada de la historia del Gobierno de España y habían pasado poco más de 100 días desde la final que enfrentó a Italia y Alemania Occidental en el Mundial de Naranjito. El país se abría paso en el nuevo orden mundial que comenzaba a intuirse en la última década de la Guerra Fría tras superar una cruenta y larga dictadura y, solo un año antes, un golpe de Estado que trató de volver a tiempos peores.

El hito logrado por la GM fue uno de los impulsos que necesitaba la industria española y se produjo desde el anillo metropolitano de Zaragoza. Y este miércoles, en un mundo que ya ha dejado la pantalla analógica y se ha abrazado a las nuevas tecnologías, Figueruelas ha vuelto a erigirse como uno de los epicentros del sector de la automoción. El contexto, eso sí, es muy distinto al de hace 43 años, pero el espíritu es el mismo: impulsar la competitividad del automóvil europeo desde el territorio aragonés.

El socio, esta vez, no vendrá de Estados Unidos. Llegará desde la otra esquina del mundo, una China que comenzó el siglo XXI con la expectativa -occidental, conviene matizar- de que cada vez se parecería más al modelo norteamericano. Su pujanza tecnológica ha provocado el camino inverso, y esta vez serán manos chinas las que actualizarán una planta forjada con la ayuda de estadounidenses, alemanes y japoneses. La apuesta por la nueva gigafactoría de baterías de Figueruelas, que comenzará una primera fase productiva en 2026 y se espera al 100% en 2030 (curiosamente, otra vez en año de Mundial), es total. 4.100 millones de euros y más de 4.000 empleos directos tienen la culpa.

La colocación de la primera piedra solo era un paso más. Fue un acto tan simbólico como extraño, celebrado en el interior de la planta ya que las condiciones meteorológicas impedían montar la carpa en la que se iba a depositar la piedra. En la entrada de la fábrica, la bandera china ondeaba junto a la aragonesa, la española y la europea. Dentro, esperaban 150 invitados y más de medio centenar de periodistas, también llegados desde el gigante asiático. Medios como el Diario del Pueblo, la Agencia de noticias Nueva China o CGTN no quisieron perderse la cita.

El presidente, Jorge Azcón, deposita varios recuerdos en la cápsula del tiempo, uno de ellos la edición de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. / JAIME GALINDO

El inicio de las obras es cuestión de días. Algo más tardará en reabrirse la cápsula del tiempo que acompaña a este primer detalle. Será el 26 de noviembre de 2045, dentro de dos décadas, cuando los responsables políticos y empresariales descubran un recuerdo de este día histórico, en el que estará incluido la edición de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, presidida, cómo no, por el proyecto de la alianza formada por la china CATL y Stellantis.

Agradecimientos mutuos

También se encontrarán varios detalles de las culturas tanto china (una edición impresa del Diario de Pueblo traída de propio por el embajador) como aragonesa y zaragozana. Por ejemplo, dos medidas de la Virgen del Pilar. Una, la prevista por el protocolo. Otra, la que quiso dejar el presidente Azcón. "Espero que estemos en 2045", dijo en tono jocoso junto a su hoy colega Jordi Hereu, ministro de Industria al que no se cansó de agradecer su implicación en que la gigafactoría de Stellantis saliese adelante, que fue correspondida con palabras igual de cariñosas por parte del catalán.

No importaban las diferencias ni los colores políticos. Un proyecto de tamaña envergadura requería de la colaboración y de la cooperación institucional. De todos, desde el Gobierno de Pedro Sánchez hasta el de Jorge Azcón y, previamente, el de Javier Lambán, como también se encargó de recordar Hereu. Sin olvidar, claro, a los actores municipales, los alcaldes del entorno, algunos presentes.

Un papel municipal que Azcón ha jugado durante casi toda su trayectoria política y que, como ya ha sucedido en ocasiones anteriores, también con otros ministros socialistas como Óscar Puente, volvió a reivindicar en sintonía con Hereu, ex alcalde de Barcelona. "Como dirían los modernos, un win-win", que suscribió Hereu al final de su discurso.