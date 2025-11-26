Los proyectos de universidades privadas en Aragón tendrán que empezar "desde cero" su tramitación

Las universidades privadas que iniciaron su tramitación para instalarse en Aragón hace solo unos meses tendrán que reiniciar su proceso, por la entrada en vigor del Real Decreto impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Una normativa a la que presentará un recurso en el Tribunal Supremo el Gobierno de Aragón, que rechazó desde el primer momento la modificación legislativa sobre las nuevas universidades. El reinicio del procedimiento "puede acabar con las expectativas de estos proyectos", según el Gobierno de Aragón.

La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, ha dado cuenta de este recurso, uno de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno este miércoles. "La modificació normativa cambia el procedimiento sin ofrecer un periodo transitorio y afecta directamente a estos tres proyectos", ha resumido Vaquero, que ha justificado así la presentación del recurso por parte de la DGA. Las tres iniciativas de universidades privadas en Aragón son ThePower University, de la empresa Power MBA, que espera ponerse en funcionamiento en los próximos tres años, la universidad Niccolo Cusano (NCI ARagón), y la Universidad Internacional de Aragón (Uniar), impulsada por el grupo Magister.

Vaquero ha explicado que los tres proyectos fueron "enviados al ministerio", con su correspondiente documentación para iniciar los trámites que permitiera ponerlos en marcha. "Ante la entrada en vigor del nuevo decreto, van a tener que empezar desde cero", ha destacado la vicepresidenta aragonesa, que ha enumerado las principales razones por las que la DGA se opone a esta nueva normativa. "Está impregnado de límites sectarios e ideológicos", ha criticado Vaquero, que considera que "las limitaciones son arbitrarias e invaden competencias de las comunidades autónomas para la creación y el reconocimiento de nuevas universidades".

La vicepresidenta autonómica, responsable de Presidencia, Economía y Justicia, ha asegurado que algunas de las nuevas condiciones que aparecen en el Real Decreto del Gobierno de España "perjudican" a comunidades como Aragón. Como ejemplo, Vaquero ha citado el requisito de que las nuevas entidades privadas "tengan al menos 4.500 alumnos", un hito que "perjudica claramente a la comunidad por su situación demográfica". La número dos de la DGA también ha mostrado su descontento por el nuevo desarrollo de las universidades privadas online, que abandonan el ámbito autonómico y pasarán a tener circunscripción nacional.