Rubén Coronas, el nuevo chef aragonés con Estrella Michelin: "Nos han llegado más de 200 reservas en pocas horas, es una locura"

Casa Rubén es el último restaurante de Aragón que ha conseguido entrar en el firmamento de la gastronomía en España, conquistando una Estrella Michelin 2026 en la gala celebrada este martes en Málaga, donde aún este miércoles seguían celebrando su éxito su chef, Rubén Coronas, y su mujer, Cristina. Supone un "respaldo importante" a un proyecto familiar que llevan labrándose juntos desde hace poco más de 5 años. Ella dejó su trabajo como secretaria de exportaciones en una empresa de frutas de Lérida para unirse a este nuevo concepto de restaurante en el que su pareja ya llevaba pensando desde muchos años atrás.

Rubén Coronas cogió "hace 20 años" las riendas del negocio que antes llevaban sus padres y su tío desde que abrió en 1987. Él para entonces "solo tenía 8 años" y ya estaba entre fogones porque la cocina es su gran pasión, pero fue en 2005 cuando cogió las riendas de este restaurante cuando funcionaba "como un bar de carreteras sirviendo bocadillos, ensaladas o platos típicos como migas o carne a la brasa a todo el que quisiera parar a comer". Ahora es un concepto distinto que en su día "puso muy nerviosos a mis padres cuando les dijimos que íbamos a hacer un cambio importante" y ahora se muestran "muy contentos y orgullosos".

Rubén y Cristina están muy sorprendidos por todo el cariño recibido en las últimas horas, una respuesta tan contundente que aseguran haber recibido "más de 200 reservas en pocas horas, ha sido una locura". Ahora las tienen que ir ordenando para atender a todos, porque antes lo que hacían era recibir solicitudes por teléfono en unas reservas que iban abriendo mes a mes. Recientemente, en vista de que se acercaba la gala de las Estrellas Michelin, abrieron el listado para todo el año y esta respuesta es desbordante pero satisfactoria.

Todos tendrán cabida en su restaurante, que tiene solo 3 meses y capacidad para solo 8 comensales. Y ante esto, la pregunta que surge a mucha gente es evidente: ¿salen las cuentas para mantener el negocio? "Es curioso que la gente se lo pregunte pero la respuesta es sí, nos da la rentabilidad económica que necesitábamos para poder permitirnos este sueño. Poder vivir bien en Hospital de Tella, donde no tenemos que pagar alquiler y solo trabajamos Cristina y yo", relata un sonriente Rubén Coronas.

Y es que esto forma parte de su "sueño cumplido", que es contar con un restaurante donde poder dar rienda suelta a su creación culinaria, en una oferta en la que "todos los platos son como hijos de los que me cuesta mucho prescindir para cambiar la carta" y sobre todo poder dar "un trato íntimo a los comensales" a los que se recibe y sirve "como si estuvieran en el salón de nuestra casa".

Y de paso consiguen otro anhelo importante en este sueño cumplido: conciliación, tener tiempo para su hija de 6 años y disfrutar de su casa y del entorno, no solo el pueblo sino toda una comarca como es la de Sobrarbe que les arropa y respalda desde el principio. Mucho más ahora, que tras conseguir la Estrella Michelin, sus teléfonos no han dejado de recibir llamadas de felicitación y de muestras de cariño.

Antes, cuando funcionaba como un bar de carretera, "no se pagaba lo que ahora sino unos 12 o 20 euros por persona que comía en el restaurante pero era un horario más esclavo y había días de mucho trabajo y otros que no paraba casi nadie, era todo muy incierto y la organización era un jaleo", recuerda Rubén. Ahora el tíquet ha subido, 85 euros cuesta el menú degustación, pero también la aceptación les ha acompañado.

"Ya nos iba muy bien, en el último año lo hemnos notado mucho, ya funciona el boca a oreja y la gente nos conoce más", subraya. Aunque esta Estrella Michelin "ha sido algo increíble, una alegría enorme, un respaldo importante a nuestro proyecto común". Ahora quizá cambie una dinámica de trabajo en la que "suele haber más clientes en puentes festivos y durante el verano, es más fácil", pero ellos tienen claro que el restaurante seguirá siendo el mismo: "no nos planteamos ampliar, esto que nos ha pasado no nos va a cambiar, nuestra filosofía es esta y nos va muy bien así", explica orgulloso Rubén Coronas.

Entre las felicitaciones, destacan la de su hija de 6 años, orgullosísima de sus padres. "¿Ya puedo contarlo en el cole? Eso es lo que nos ha dicho después de la gala", relata sonriendo Rubén Coronas. "Nunca me había imaginado tener una Estrella Michelin, mi sueño era ganarme la vida con la cocina", asegura este chef aragonés que se formó en la Escuela de Hostelería de Guayente y ahora seguirá trabajando en cumplir su sueño cada día y, de paso, en "mantenerla, que a veces es lo que más cuesta". Porque para él esta distinción es como un premio para toda la comarca de Sobrarbe, la provincia de Huesca y todo Aragón: "es un bien para todos", afirma.