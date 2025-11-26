La terminal de Adif en Plaza prevé recibir hasta 2.000 contenedores al año para levantar la gigafactoría

La futura gigafactoría de baterías que el grupo chino CATL y Stellantis levantarán en Figueruelas no solo transformará la industria automovilística aragonesa. También tendrá implicaciones, de manera indirecta, en el tablero logístico de Zaragoza. En ese mapa, la terminal ferroviaria de Adif ubicada en Plaza y gestionada por CSP España -también de capital chino-, se perfila como una infraestructura clave para la ejecución del mayor proyecto industrial que Aragón ha recibido en décadas, una inversión de la que este miércoles se pone la primera piedra. Y puede que también lo sea en su fase de operación.

Este puerto seco se encargará, previsiblemente, de la recepción y el aprovisionamiento de piezas y materiales de construcción necesarios para la construcción de la fábrica de baterías, que vendrán en contenedores marítimos desde el gigante asiático hasta Zaragoza.

El operativo, que está todavía en negociación y estudio, es esencial para un proyecto que recurrirá en gran medida a proveedores chinos, según informaron fuentes del operador logístico, que es propiedad de la naviera francesa CMA CGM y del grupo Cosco, un gigante asiático de transporte marítimo con sede en Shanghái y fuertemente asentado en el puerto de Valencia.

Representantes de CATL han visitado en los últimos meses las instalaciones de CSP tanto en el terminal ferroviaria de Zaragoza como en puerto de Valencia para conocer su potencial de cara a la logística de materiales que requiere la gigafactoría. Lo que todavía no se ha definido es cuál será el itinerario exacto de estos flujos de bienes y materiales. Si la vía de entrada a España se haría por el puerto de Valencia o por el de Barcelona y, en caso de optarse por la primera opción, si carga que viaje en tren discurrirá por la línea ferroviaria de Teruel y vía Tarragona.

Contenedores cerrados y abiertos

Desde el operador logístico estiman que podrían llegar a moverse hasta 2.000 contenedores marítimos (teus) anuales asociados este proyecto durante el tiempo que duren las obras (más de cuatro años). Para este transporte se combinarán dos tipos de contenedores: los estándares (cerrados) y los abiertos (open top) destinados a maquinaria o componentes de gran tamaño.

En función de la carga y de los requisitos de seguridad de cada envío, los contenedores viajarán desde el puerto marítimo hasta Zaragoza por tren o por carretera. El tráfico ferroviario será la opción preferente para los cerrados, mientras que los abiertos, por sus dimensiones especiales, requerirán el transporte por camión hasta Figueruelas.

Aunque la planta de baterías se construirá en suelo zaragozano, una parte muy relevante de los materiales que requiere este tipo de industria llegará desde Asia. La terminal de trenes de Plaza que gestiona CSP se convertirá así en el pulmón que hará posible el tránsito continuo de las mercancías que alimentarán a la fábrica.

Una infraestructura clave

Durante los tres años que se estiman que durarán las obras de construcción se moverán decenas de miles de toneladas de componentes especializados, productos y piezas electrónicas que requieren un tratamiento cuidadoso y un transporte altamente fiable. A ello se sumará la llegada de maquinaria sobredimensionada destinada a las líneas de producción, que por sus dimensiones solo puede ser trasladada en barco.

La terminal de Cosco, con capacidad para trenes de 750 metros, opera bajo un modelo de puerto seco que la integra directamente con los muelles de Barcelona, Valencia y Bilbao, los tres grandes accesos marítimos de la economía aragonesa.

Desde CSP reconocen que ya trabajan con Adif y con distintas administraciones para adaptar la terminal al escenario que abrirá la gigafactoría, lo que requerirá reorganizar espacios internos para ampliar la capacidad de almacenamiento y posiblemente incrementos en las frecuencias ferroviarias que conectan Plaza con los puertos del Mediterráneo. La previsión es que estas mejoras se desplieguen de manera progresiva durante la fase de construcción de la planta, un periodo en el que el flujo logístico también será intenso.

Paralelamente, CSP mantiene conversaciones para integrarse en la cadena de suministro de CATL como operador marítimo-ferroviario preferente, un papel alineado con su presencia histórica en los corredores que conectan China con Europa.