Tres aragonesas, entre las ganadoras de los Premios WONNOW a las mejores alumnas de grados STEM de España

Tres aragonesas han sido reconocidas con los premios Wonnow que entregan Caixabank y Microsoft a las 16 mejores estudiantes de grados universitarios STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en España. Las galardonadas de la comunidad han sido Marta Sierra, de Monzón (Huesca); Ana Álvarez y Virgina Herce, ambas de Zaragoza.

Sierra cursa el doble grado en Ciencia e Ingeniería de Datos e Ingeniería en Tecnologías de las Telecomunicaciones en la Universidad Carlos III de Madrid y ha sido distinguida por su "excelente expediente académico" y por su "trayectoria profesional, personal y social". La oscense recibirá una dotación económica de 10.000 euros y acceso a un programa de mentoring de Microsoft.

Por su parte, Álvarez es estudiante del grado en Ingeniería de Sistemas Industriales en la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid), y Herce es alumna del grado en Matemática Aplicada y Computacional en la Universidad Carlos III de Madrid. Los premios también han reconocido a la navarra Irene Lacabe, graduada en Física por la Universidad de Zaragoza.

Desde la creación en 2018 de los premios Wonnow, un total de 5.922 estudiantes de toda la geografía española han presentado sus candidaturas, "una cifra que certifica la consolidación de estos galardones en el ámbito universitario". En esta última edición, se ha mantenido el volumen de participación, con 1.080 aspirantes procedentes de universidades españolas, entre ellas la Universidad de Zaragoza.

El talento de las mujeres

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha destacado que estos premios “reconocen y premian el talento de las mujeres que optan por carreras científicas y tecnológicas, en las que la presencia femenina todavía es reducida, pero que son cada vez más importantes para abordar los retos globales a los que nos enfrentamos como sociedad”. Además, ha felicitado a las galardonadas por ser “el mejor ejemplo para las futuras universitarias científicas y tecnológicas” y ha puesto en valor que “más de un tercio de las premiadas en ediciones anteriores de los Premios Wonnow forman parte de nuestro equipo”.

Por su parte, Paco Salcedo, presidente de Microsoft España, ha apuntado que “la paridad y la inclusión en el sector STEM no son solo una aspiración, sino una necesidad para el desarrollo y la competitividad de nuestra sociedad”.

“En el sector tecnológico, la brecha de género sigue siendo un desafío urgente: actualmente, solo el 29,8% de las personas ocupadas en el sector TIC en España son mujeres, y en el ámbito de la inteligencia artificial este porcentaje desciende al 23%. Es fundamental que la inteligencia artificial y la tecnología sean inclusivas y no entiendan de género, porque solo así podremos construir soluciones que respondan a las necesidades de toda la sociedad. Apostar por el talento femenino en STEM no solo es una cuestión de equidad, sino también de competitividad y futuro para España”, ha subrayado Salcedo.