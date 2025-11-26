Varios voluntarios recorrerán las calles de Zaragoza esta noche para realizar el recuento de personas sin hogar

Varios grupos de voluntarios recorrerán las calles de Zaragoza en la noche de este miércoles 26 de noviembre para, de la mano de Cruz Roja y el ayuntamiento, llevar a cabo el recuento de personas sin hogar que se realiza de forma bianual. El censo llega este año en un momento de crisis social con cada vez más gente en situación de calle y con un cambio en el perfil: cada vez más jóvenes. El recorrido permitirá analizar el escenario actual y conocer si se ha incrementado, o cuánto ha aumentado, el sinhogarismo en la ciudad. En 2023 se contabilizaron 163 personas. En 2021 fueron 128. Se debe tener en cuenta que se trata de una foto fija de un momento específico, por lo que estos números no representan la realidad en su totalidad.

El recuento de esta noche, organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza de la mano de Cruz Roja, llega después de unos meses en los que la situación de sinhogarismo ha ido a más en la ciudad. Desde las entidades sociales han reiterado en distintas ocasiones que sus recursos están completos y que, además, cuentan con listas de espera. Ante este aumento, y un cambio en el perfil -al más tradicional de hombres adultos se suman los jóvenes, algunos con derecho a protección internacional y otros no, y los trabajadores vulnerables-, desde el consistorio se han puesto en marcha medidas como la ampliación de recursos habitacionales o la apertura de los pabellones de frío del albergue municipal ante el descenso de las temperaturas.

Entre la ampliación de recursos habitacionales está la apertura reciente de cuatro pisos que suman 20 plazas destinadas a personas jóvenes en situación de calle, sobre todo de origen subsahariano, tal y como explicó Marian Orós, concejal de Políticas Sociales. Son en colaboración con la fundación Dolores Sopeña. Además, el consistorio ha sacado a licitación un contrato con 12 plazas más, también dirigidas a jóvenes sin hogar. A estos se sumará un tercer recurso, que será un alojamiento con 25 plazas para hombres que se abrirá en caso de que sea necesario por emergencia de frío.

El ayuntamiento trabaja también en la reforma y ampliación del alberge, que supondrá también un aumento de 55 plazas (40 para hombres, 15 para mujeres). Se prevé que pueda estar listo a finales de este año o principios de 2026. Y todo ello para dar respuesta a un incremento de personas sin hogar del que alertan administraciones y entidades y que esta noche se podrá contabilizar y también poner rostro.