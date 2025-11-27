Más de 50 afectados por dos brotes de gastroenteritis en Aragón

Más de 50 personas se han visto afectadas por dos brotes de gastroenteritis detectados en Aragón en los últimos 15 días. Uno de ellos ha tenido lugar en una residencia de mayores de Huesca y el otro está relacionado con la ingesta de bocadillos comprados en un bar de la provincia de Zaragoza.

En el caso del centro residencial, han sido 18 los afectados por gastroenteritis, 14 de ellos usuarios y 4 trabajadores, según ha informado este jueves el boletín epidemiológico de Salud Pública. Tres de ellos han tenido que ser ingresados. A todos ellos, se les ha dado indicación de las medidas preventivas oportunas para la contención del brote.

Por otro lado, un total de 35 personas se han visto afectadas por un brote de gastroenteritis por Norovirus relacionado con la ingesta de bocadillos adquiridos en un bar-restaurante y consumidos en una empresa de la provincia de Zaragoza. Se notificó la infección a la Sección de Higiene Alimentaria para la correspondiente inspección y toma de muestras.

Estos más de 50 afectados se han detectado una semana después de que 17 personas resultaran perjudicadas por otros tres brotes detectados en tres establecimientos diferentes de la ciudad de Zaragoza. En su caso, todos ellos cursaron síntomas de una infección por salmonelosis despues de haber ingerido alimentos en mal estado.

Dos de los brotes, que dejaron 2 y 3 personas afectadas, respectivamente, tuvieron lugar en dos bares-restaurantes de la capital aragonesa. El tercer foco de infección, con 12 casos registrados, estuvo relacionado con la ingesta de alimentos "elaborados en un establecimiento".