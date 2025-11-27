Academia de inventores, pyme aragonesa, ganadora en la quinta edición de los premios SME EnterPRIZE de Generali al impacto social

La pyme aragonesa Academia de Inventores, fundada en 2020 junto a la editorial Edelvives y referente en educación STEAM para la infancia, ha sido reconocida en Madrid como ganadora de la categoría de Impacto Social en la quinta edición de los premios SME EnterPRIZE, impulsados por Generali.

El galardón, dotado con 30.000 euros, distingue a pequeñas y medianas empresas que destacan por su compromiso con la sostenibilidad, la inclusión y la transformación positiva del entorno. Además una de las pymes finalistas representará a España en la final europea que se celebrará en Bruselas en marzo de 2026.

El certamen, que este año ha alcanzado un récord de cerca de 500 candidaturas, reunió en Madrid al CEO de Generali España, Carlos Escudero, y a los representantes de las seis pymes finalistas. La sesión incluyó una mesa redonda moderada por Beatriz de Cominges, Chief Strategy, Transformation & Sustainability Officer de Generali, en la que las empresas expusieron sus propuestas de impacto.

Durante el acto, Luis Martín, fundador de Academia de Inventores, destacó: “Este premio reconoce el trabajo de un proyecto y un equipo que cree en una idea muy sencilla: si damos ciencia, tecnología y creatividad a los niños, estamos invirtiendo en el futuro de todos. Queremos que Aragón siga siendo un referente en innovación educativa, y este apoyo nos permitirá acelerar la expansión nacional”.

Innovación educativa con sello aragonés

Academia de Inventores nació con el objetivo de acercar la ciencia, la tecnología y la innovación a todos los niños, reduciendo brechas sociales, territoriales y de género a través del aprendizaje práctico. La entidad desarrolla programas escolares y extraescolares que llegan cada año a más de 25.000 estudiantes y 160 centros educativos, además de contar con sedes en Zaragoza, Madrid y Valencia.

La compañía opera también la Inventoneta, un laboratorio móvil que lleva formación STEAM a zonas rurales de Aragón y la España vaciada. Asimismo, colabora en proyectos europeos junto a Edelvives, reforzando un ecosistema educativo innovador con impacto nacional e internacional.

La inversión: más alcance, más alumnos, más impacto

La dotación económica del premio se destinará a impulsar la plataforma Academia de Inventores Online, un nuevo programa que permitirá ampliar su presencia nacional mediante programas formativos accesibles desde cualquier lugar. La empresa cuenta actualmente con un equipo de 45 profesionales y una sede central en Zaragoza, dentro del Grupo Edelvives, desde donde coordina proyectos educativos, investigación pedagógica y desarrollo tecnológico.

Un reconocimiento al talento emprendedor aragonés El premio llega en un momento de consolidación del sector educativo aragonés, donde instituciones y empresas como Academia de Inventores están posicionando a la región como un nodo referente en innovación, creatividad y talento joven, de la mano de empresas como Edelvives, Ibercaja, Hiberus, BSH, Microsoft o AWS.