Aragón flexibiliza el calendario comercial: las grandes superficies podrán elegir sus diez festivos de apertura en 2026
El Gobierno del PP refuerza la senda liberalizadora con la implantación de nuevo mecanismo que permite a cada operador o centro comercial abrir los domingos que les interesen
El Gobierno de Aragón da un nuevo giro en su estrategia para flexibilizar las reglas de juego del gran comercio. La orden publicada este jueves en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) supone el primer movimiento normativo de calado desde que el Ejecutivo del PP reabriera el debate sobre la ampliación de domingos y festivos de apertura. Aunque mantiene el máximo legal de diez días, introduce un mecanismo inédito. Por primera vez, los establecimientos de más de 300 metros cuadrados podrán sustituir todos los festivos fijados por la Administración autonómica y diseñar su propio calendario municipal, siempre dentro del límite actual. Las tiendas pequeñas continúan excluidas de cualquier restricción.
La orden, firmada el pasado 19 de noviembre por la consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, establece las diez fechas oficiales de apertura en domingos y festivos para 2026: 4 y 11 de enero; 28 de junio; 1 y 29 de noviembre; y 6, 8, 13, 20 y 27 de diciembre.
La novedad está en la letra pequeña. Cada gran superficie o centro comercial podrá plantear hasta el 4 de diciembre de 2025 un calendario alternativo completo, adaptado a su municipio y a su propia estrategia comercial. No solo sustituir dos días, como ocurría hasta ahora, sino modificar el calendario entero dentro del tope de diez aperturas. Para ello bastará una declaración responsable presentada por vía telemática, que luego deberá hacerse pública para los consumidores.
La medida, que se justifica en la necesidad de “mejorar la adaptación de la oferta a las necesidades locales”, avanza hacia una mayor autonomía de los operadores, que podrán coordinar sus fechas por centro comercial y segmentarlas por municipio. Una aproximación que se alinea con las demandas de los grandes distribuidores del comercio y que abre la puerta a un modelo más flexible, aunque sin tocar todavía el marco legal.
Un movimiento en plena ofensiva liberalizadora
El paso del Ejecutivo que preside Jorge Azcón se produce en el contexto del debate abierto desde marzo, cuando la directora general de Comercio y Artesanía, Carmen Herrarte, defendió -en declaraciones a este diario- iniciar una senda liberalizadora para “adaptarse a los hábitos de los consumidores” y favorecer el empleo y el turismo. En aquella entrevista, la responsable autonómica reivindicó ejemplos como Madrid, Barcelona o Valencia, donde los festivales de apertura superan con creces el límite aragonés.
El guante lanzado por Herrarte fue recogido con agrado por las patronales del gran comercio, que han redoblado la presión para reclamar un aumento de los festivos y denunciar las restricciones “de los años 80” que dicen sufrir, lo que les hace estar en "desventaja" frente a plataformas de comercio electrónico como Amazon, Temu o Shein.
Organizaciones como Anged, que agrupa a El Corte Inglés, Ikea o Carrefour; Asedas, a la que pertenecen supermercados como Mercadona, Dia o Lidl; o Apresco, que representa a los propietarios de los centros comerciales, han llevado sus demandas a las Cortes de Aragón para avanzar en esta línea. Además de ampliar el número de días en lo que poder subir la persiana, en sus comparecencias también abogaban por poder elegir los festivos de apertura autorizada para «cubrir mejor las necesidades de sus consumidores», como así va a ocurrir el próximo año.
El Observatorio del Comercio avala llegar hasta 16 festivos
El paso definitivo llegó a principios de octubre, cuando el Observatorio Aragonés del Comercio -con una mayoría del 75%- respaldó elevar de 10 a 16 los días de apertura en domingos y festivos, aunque con implantación progresiva. Aquella votación evidenció la fractura del sector. La propuesta cuenta con el apoyo firme del gran comercio y la oposición frontal de sindicatos, organizaciones de consumidores y la mayor parte del pequeño comercio.
El informe presentado entonces por la Cámara de Comercio, a través de la Fundación Basilio Paraíso, reforzó las posiciones liberalizadoras al defender que la ampliación de los festivos tendría un impacto “positivo” en ventas y empleo. El documento, sin embargo, ha sido cuestionado por su "falta de rigor" desde los defensores del pequeño comercio.
La ampliación de festivos de apertura requiere modificar la Ley Aragonesa de Comercio, un trámite parlamentario muy difícil para el Gobierno popular ya que no tiene garantizados los apoyos suficientes en el Parlamento. Ante esa tesitura, ha optado al menos por implantar un nuevo mecanismo de sustitución total de festivos, de manera que cada operador abrir cuando más le interese.
El Gobierno de Aragón introduce así un modelo más flexible, que deja la puerta abierta a una futura ampliación legal cuando haya mayoría parlamentaria. En definitiva, un avance táctico en la batalla por liberalizar las restricciones al gran comercio en Aragón. Mientras tanto, la polémica seguirá viva entre quienes ven en esta flexibilización una oportunidad para ganar competitividad y quienes alertan de su impacto en el empleo, la conciliación de los trabajadores de las grandes superficies y la supervivencia del pequeño comercio. La discusión entra ahora en una nueva fase.
Herrarte defiende la nueva orden como “una solución innovadora” para un problema enquistado en Aragón
La publicación del calendario comercial de 2026 en Aragón y la posibilidad de que cada empresa adapte los festivos a sus necesidades ha sido valorada por la directora general de Comercio del Gobierno autonómico, Carmen Herrarte, como un avance “histórico” en un debate que, a su juicio, llevaba “más de dos décadas anclado”. Reivindica que la orden aprobada supone “resolver un problema cronificado” y, al mismo tiempo, dotar al sector de una herramienta más flexible sin necesidad de modificar la ley.
Herrarte destaca especialmente el impacto para las plantillas. “Por primera vez, los trabajadores sabrán la primera semana de diciembre cuándo van a tener que trabajar el año siguiente”, subraya. A su juicio, esta previsión anticipada, que sustituye el sistema anterior, donde los ayuntamientos pedían cambios con escaso margen, convierte “un problema en una ventaja competitiva”, ya que ofrece certidumbre en un sector habitualmente tensionado por el calendario festivo.
La directora general enmarca la medida como una prueba piloto inédita en España. “Queremos ver si funciona una fórmula completamente innovadora en el panorama nacional”, afirma. La clave, dice, es que no se aumenta el número de festivos —que continúa limitado a diez para los comercios de más de 300 metros cuadrados—, sino que se permite a cada empresa o centro comercial decidir cuáles son los que mejor encajan con su actividad, su municipio y su público. “Adaptamos las fechas a las necesidades cambiantes de cada empresa sin romper el marco legal”, resume.
Herrarte recuerda que, hasta ahora, las modificaciones dependían de los ayuntamientos, pese a que la competencia es autonómica. Con la nueva orden, ese margen pasa directamente a los operadores, que deberán publicitar sus calendarios de forma visible. La responsable autonómica no espera una avalancha de solicitudes: “Por la experiencia de otros años, de los 731 municipios en Aragón solo 12 suelen pedir cambios”, señala.
La directora general asegura que el objetivo final es equilibrar intereses: mejorar el servicio al consumidor, cumplir la ley y permitir que los operadores de municipios medianos puedan competir “en mejores condiciones”.
- El nuevo y demandado pabellón de Zaragoza pisa el acelerador: será uno de los más grandes de la ciudad y su construcción es inminente
- Reabre una famosa juguetería de Zaragoza: coleccionismo 'vintage' y un búnker de la guerra civil en el sótano
- El otro Belchite de Aragón: el pequeño municipio zaragozano abandonado durante la Guerra Civil que nunca fue reconstruido: 'Era inviable vivir allí arriba
- Esta será la finca de Zaragoza donde se reintroducirá el lince ibérico en Aragón
- La Romareda comienza a parecerse a un estadio: finalizan las excavaciones y ya emergen la tribuna Este y el Gol Norte
- Epidemia de gripe en Aragón: vuelve la mascarilla obligatoria a todos los centros sanitarios
- Así era la segunda estación del AVE de Zaragoza en Plaza diseñada en 2009: tres fases de construcción y un ahorro de 8 minutos
- Madre e hijo se aventuran y cogen el traspaso de la panadería Dulces Tentaciones en un barrio de Zaragoza: 'Tenemos muchas más cosicas que pan