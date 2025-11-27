Aragón flexibiliza el calendario comercial: las grandes superficies podrán elegir sus diez festivos de apertura en 2026

El Gobierno de Aragón da un nuevo giro en su estrategia para flexibilizar las reglas de juego del gran comercio. La orden publicada este jueves en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) supone el primer movimiento normativo de calado desde que el Ejecutivo del PP reabriera el debate sobre la ampliación de domingos y festivos de apertura. Aunque mantiene el máximo legal de diez días, introduce un mecanismo inédito. Por primera vez, los establecimientos de más de 300 metros cuadrados podrán sustituir todos los festivos fijados por la Administración autonómica y diseñar su propio calendario municipal, siempre dentro del límite actual. Las tiendas pequeñas continúan excluidas de cualquier restricción.

La orden, firmada el pasado 19 de noviembre por la consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, establece las diez fechas oficiales de apertura en domingos y festivos para 2026: 4 y 11 de enero; 28 de junio; 1 y 29 de noviembre; y 6, 8, 13, 20 y 27 de diciembre.

La novedad está en la letra pequeña. Cada gran superficie o centro comercial podrá plantear hasta el 4 de diciembre de 2025 un calendario alternativo completo, adaptado a su municipio y a su propia estrategia comercial. No solo sustituir dos días, como ocurría hasta ahora, sino modificar el calendario entero dentro del tope de diez aperturas. Para ello bastará una declaración responsable presentada por vía telemática, que luego deberá hacerse pública para los consumidores.

La medida, que se justifica en la necesidad de “mejorar la adaptación de la oferta a las necesidades locales”, avanza hacia una mayor autonomía de los operadores, que podrán coordinar sus fechas por centro comercial y segmentarlas por municipio. Una aproximación que se alinea con las demandas de los grandes distribuidores del comercio y que abre la puerta a un modelo más flexible, aunque sin tocar todavía el marco legal.

Un movimiento en plena ofensiva liberalizadora

El paso del Ejecutivo que preside Jorge Azcón se produce en el contexto del debate abierto desde marzo, cuando la directora general de Comercio y Artesanía, Carmen Herrarte, defendió -en declaraciones a este diario- iniciar una senda liberalizadora para “adaptarse a los hábitos de los consumidores” y favorecer el empleo y el turismo. En aquella entrevista, la responsable autonómica reivindicó ejemplos como Madrid, Barcelona o Valencia, donde los festivales de apertura superan con creces el límite aragonés.

El guante lanzado por Herrarte fue recogido con agrado por las patronales del gran comercio, que han redoblado la presión para reclamar un aumento de los festivos y denunciar las restricciones “de los años 80” que dicen sufrir, lo que les hace estar en "desventaja" frente a plataformas de comercio electrónico como Amazon, Temu o Shein.

Organizaciones como Anged, que agrupa a El Corte Inglés, Ikea o Carrefour; Asedas, a la que pertenecen supermercados como Mercadona, Dia o Lidl; o Apresco, que representa a los propietarios de los centros comerciales, han llevado sus demandas a las Cortes de Aragón para avanzar en esta línea. Además de ampliar el número de días en lo que poder subir la persiana, en sus comparecencias también abogaban por poder elegir los festivos de apertura autorizada para «cubrir mejor las necesidades de sus consumidores», como así va a ocurrir el próximo año.

El Observatorio del Comercio avala llegar hasta 16 festivos

El paso definitivo llegó a principios de octubre, cuando el Observatorio Aragonés del Comercio -con una mayoría del 75%- respaldó elevar de 10 a 16 los días de apertura en domingos y festivos, aunque con implantación progresiva. Aquella votación evidenció la fractura del sector. La propuesta cuenta con el apoyo firme del gran comercio y la oposición frontal de sindicatos, organizaciones de consumidores y la mayor parte del pequeño comercio.

El informe presentado entonces por la Cámara de Comercio, a través de la Fundación Basilio Paraíso, reforzó las posiciones liberalizadoras al defender que la ampliación de los festivos tendría un impacto “positivo” en ventas y empleo. El documento, sin embargo, ha sido cuestionado por su "falta de rigor" desde los defensores del pequeño comercio.

La ampliación de festivos de apertura requiere modificar la Ley Aragonesa de Comercio, un trámite parlamentario muy difícil para el Gobierno popular ya que no tiene garantizados los apoyos suficientes en el Parlamento. Ante esa tesitura, ha optado al menos por implantar un nuevo mecanismo de sustitución total de festivos, de manera que cada operador abrir cuando más le interese.

El Gobierno de Aragón introduce así un modelo más flexible, que deja la puerta abierta a una futura ampliación legal cuando haya mayoría parlamentaria. En definitiva, un avance táctico en la batalla por liberalizar las restricciones al gran comercio en Aragón. Mientras tanto, la polémica seguirá viva entre quienes ven en esta flexibilización una oportunidad para ganar competitividad y quienes alertan de su impacto en el empleo, la conciliación de los trabajadores de las grandes superficies y la supervivencia del pequeño comercio. La discusión entra ahora en una nueva fase.