Aragón hace migas con el Ibex: "El que no tenga una sede aquí, que la vaya abriendo"

"El que no tenga una sede en Aragón, que la vaya abriendo”. Con esa invitación directa, casi un desafío, el presidente de la comunidad autónoma, Jorge Azcón, ha clausurado el XXIV Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), que ha convertido a Zaragoza en el epicentro económico del país por un día. La cita ha contado con la presencia masiva de presidentes ejecutivos, consejeros delegados y altos directivos de las principales empresas del país -el Ibex al completo, o casi-, una suerte de termómetro sobre el estado real de la economía española y el lugar que esta tierra ocupa en ella.

Bajo el lema “Europa: del diagnóstico a la acción”, las voces más influyentes de la energía, la industria, las finanzas y la política trazaron un mapa compartido y coincidieron en la necesidad de que el continente necesita actuar. Las empresas exigen certidumbre y Aragón se revela como uno de los territorios donde se está moviendo las fichas más rápido.

El foro estuvo marcado por un protagonismo poco habitual de los máximos ejecutivos del país. Desde Francisco Reynés (Naturgy) hasta Marc Murtra (Telefónica), pasando por representantes de Amazon Web Services (AWS), CaixaBank, Veolia, KPMG o Deloitte, la gran empresa convirtió el Auditorio de Zaragoza en un ágora donde se discutieron los grandes desafíos que marcarán la próxima década: energía, talento, digitalización, geopolítica, riesgo financiero, industria y migraciones.

La elección de Zaragoza como sede no fue anecdótica. A 24 horas de la colocación de la primera piedra de la gigafactoría de Figueruelas, el congreso convirtió a Aragón en escaparate nacional.

Aragón, un polo económico en ascenso

Azcón aprovechó el escenario para reivindicar el mejor momento económico de la comunidad en décadas. Recordó que en tan solo dos años, la comunidad ha captado 70.000 millones de euros en inversiones empresariales, una cifra superior al PIB anual de la región (cerca de 50.000 millones) y equivalente al volumen de fondos Next Generation ejecutados en toda España.

“Aragón es hoy una tierra de oportunidades”, proclamó, destacando la combinación de empresas familiares sólidas y en expansión internacional, la llegada de multinacionales y un clima social y económico que ha generado confianza y atracción de proyectos estratégicos. No le faltó un mensaje de reconocimiento a Isidro Fainé, presidente de CEDE y de la Fundación La Caixa, a quien definió como “alma y motor del principal encuentro de directivos del país durante 24 años”.

El emplazamiento del presidente marcó el tono de un congreso donde el protagonismo de la gran empresa fue evidente y donde Aragón se presentó como un territorio al que mirar en la nueva fase industrial y energética europea. "Vamos a ser la comunidad que más va a crecer", sentenció Azcón exultante en el cierre del congreso.

La reindustrialzación ha comenzado

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, fue otro de los grandes protagonistas del congreso, donde sacó pecho de la buena marcha del país, un éxito que atribuyo al talento y "enorme sentido común del ámbito socioeconómico", ya sean trabajadores, empresarios y directivos. También lo atribuyó al acierto de las políticas del Gobierno de España y su "clara" hoja de ruta. "Es un honor y un placer formar de él", subrayó al recordar sus dos años en el cargo.

Y al contrario de lo que pueda pensarse, el ministro subrayó que España ha frenado la tendencia a la desindustrialización y que el peso del sector manufacturero es hoy el mayor de los últimos 30 años. El ministro defendió que la autonomía estratégica de Europa, ya no es una opción, sino “una necesidad estricta”. "Si Europa no refuerza su base productiva, será muy difícil sostener el modelo social en las próximas décadas”, alertó.

Al igual que buena parte, Hereu enfatizó el valor el alza que ve en Aragún, "una región cada vez más estratégica", auguró, gracias a su visión, a que "ha sabido mover sus bazas" y la "calidad de sus gentes".

La energía y sus retos

La energía volvió a colocarse en el centro del tablero, un sector donde Aragón, precisamente, ocupa un lugar destacado. Fue uno de los puntos centrales del congreso, con un debate que protagonizaron Francisco Reynés (Naturgy) y Cristina Lobillo (Comisión Europea). “La seguridad de suministro tiene un coste; nada es gratis en la transición energética”, advirtió el primero. “Europa no puede pasar de depender del gas ruso a depender de los minerales críticos por las renovables”, apuntó su compañera de tándem, que es directora general de Política Energética en el Ejecutivo comunitario.

Ambos coincidieron en que el trilema europeo -descarbonizar sin sacrificar seguridad ni competitividad- será la prueba decisiva del continente en esta década.

Europa ante el espejo: De Guindos y los riesgos

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, profundizó en la otra gran dimensión del lema del congreso: pasar del diagnóstico a la acción en materia económica y social. Recordó que la inmigración será imprescindible para sostener el mercado laboral europeo, pero advirtió que debe ser “ordenada, legal y acompañada de más recursos en educación y sanidad para evitar populismos y fragmentación social”.

Aun así, mostró un moderado optimismo. La economía europea, dijo, “está mejor de lo esperado hace unos trimestres”, con inflación contenida, tipos en retroceso y empleo en máximos. Recordó también que España ha pasado en pocos años de 45 a 50 millones de habitantes y advirtió que la falta de vivienda se ha convertido en el gran “cuello de botella” para la economía nacional.

El Congreso de Directivos ha contado con el apoyo del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza, además del patrocinio de AWS, CaixaBank, Deloitte, KPMG, Naturgy, Telefónica y Veolia, junto a Audi Center Zaragoza y Mercer. El programa de talento para jóvenes celebrado en paralelo ha sido impulsado por Aquara, Fundación La Caixa e Imagin, con el respaldo de Cámara de España, ESIC University, Integra Technology, Fundación Princesa de Girona y Veolia.

Si algo dejó claro el congreso es que Europa está llena de diagnósticos, pero falta ejecutar decisiones. Y Zaragoza, al acoger al Ibex y algunos de los más influyentes líderes empresariales, se convirtió por un día en la ciudad donde ese tránsito -el más difícil- empezó a tomar forma. Aragón hizo migas con el Ibex. Y el Ibex, con Aragón.