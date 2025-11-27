Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aumentan los casos de VIH en Aragón: 107 casos nuevos en 2024

El patrón principal de transmisión sigue siendo el sexual

Un test de detección precoz del VIH/sida.

Un test de detección precoz del VIH/sida. / Marc Martí

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Con motivo del Día Mundial del VIH, que se celebra el próximo 1 de diciembre, Salud Pública de Aragón ha publicado los datos de vigilancia del VIH/sida correspondientes a 2024, que muestran un aumento en la incidencia de esta infección en la comunidad, con 107 casos nuevos.

Un número de casos que supone una incidencia acumulada de 7,9 por 100.000 habitantes y un incremento respecto de la tendencia descendente registrada en años anteriores, según se recoge en el Boletín Epidemiológico Semanal de Aragón (Besa).

El patrón de transmisión continúa siendo sexual, predominando entre hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres. Además, más de la mitad de los casos (51,4 %) se detectó de forma tardía, a pesar de que en España la prueba de VIH es gratuita y confidencial para todas las personas.

Desde el punto de vista de salud pública, los expertos destacan la necesidad de reforzar las actuaciones preventivas y enfocar la implementación de programas de prevención hacia personas que hayan tenido prácticas de riesgo. El objetivo es reducir la transmisión, mejorar la detección precoz y garantizar un tratamiento oportuno, minimizando así el impacto del VIH en la población.

TEMAS

