Azcón anuncia 96 nuevas viviendas en El Picarral y otras 106 en pueblos de Zaragoza

El Gobierno de Aragón continúa aplicando su política de vivienda. El presidente autonómico, Jorge Azcón, ha anunciado este juves, en el pleno de las Cortes, 96 nuevas viviendas en el barrio de El Picarral de Zaragoza y hasta 106 en el medio rural (36 en Utebo, 25 en Alagón y 45 en Figueruelas). Una medida anunciada junto al impulso de otras 400 casas en la Avenida Cataluña de la capital aragonesa, algo ya avanzado hace unas semanas por el consejero del ramo, Octavio López. Azcón apenas ha concretado novedades sobre Arcosur, el barrio zaragozano en el que pretende la DGA movilizar más de 17.000 viviendas y que era el téorico motivo de la comparecencia del presidente.

Azcón ha admitido que el escenario de la vivienda es “complejo”, pero ha rechazado “la intervención de los mercados”. También ha apartado definitivamente la designación de zonas tensionadas, “porque solo generaría un problema mayor”. La apuesta del líder popular es “incrementar la oferta”, construir. Para Azcón, el plan que está desarrollando el Ejecutivo autonómico que preside es “la mejor política de vivienda que se está haciendo en toda España”. “La política de vivienda es una prioridad para este Gobierno y tiene una financiación adecuada, de más del 52% de aumento en fondos propios”, ha resumido el presidente autonómico, que ha asegurado que “la colaboración público-privada es sinónimo de éxito”.

Está previsto que se adjudique en el mes de diciembre la concesión del lote 3 de viviendas en Zaragoza capital para hacer 496 viviendas en la avenida Cataluña y en el Picarral”, ha anunciado.

Por otro lado, el presidente Azcón ha avanzado que, próximamente, el Gobierno de Aragón va a lanzar el ‘Programa +3.000’, “una iniciativa específica para aquellos municipios aragoneses con una población superior a 3.000 habitantes, con concesiones de vivienda pública de alquiler asequible con opción de compra en torno a 10 años”.

“En una primera fase vamos a impulsar 36 viviendas en Utebo, 25 en Alagón y 45 en Figueruelas, una vez lo aprueben sus respectivos plenos. En total, 106 viviendas asequibles en estos tres municipios aragoneses, a los que sumarán más en el futuro”, ha explicado.

“Si sumamos las casi 500 viviendas del lote 3 de Zaragoza y estas primeras 106 viviendas del 'Programa +3.000', en unas semanas podremos hablar de 3.000 viviendas impulsadas en los 27 meses que llevamos de legislatura, un récord histórico en política de vivienda en Aragón y una cifra que seguiremos incrementando en los próximos meses”, ha expresado.