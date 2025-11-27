La Cámara de Cuentas de Aragón se quedará un edificio histórico de Zaragoza que lleva en desuso desde hace 12 años

Otro edificio histórico en desuso de Zaragoza está a punto de salir del cajón del olvido. Se trata del antiguo Tribunal de Menores del número 7 de la calle Lagasca, propiedad del Gobierno de Aragón y que lleva desde 2013 cerrado a cal y canto, que se ha decidido ceder gratuitamente a las Cortes de Aragón para que la Cámara de Cuentas, órgano autonómico que depende del Parlamento, se instale allí definitivamente cuando finalice unas necesarias obras de rehabilitación que costeará con sus fondos propios.

Ya hay un proyecto redactado para darle este nuevo uso en un breve plazo de tiempo, igual antes de que finalice la legislatura dependiendo de cuando se liciten y adjudiquen los trabajos de reforma que, por ejemplo, necesita solventar los importantes problemas de accesibilidad que ofrece este histórico inmueble que durante años fue objeto de negociación entre la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza para que este pasase a manos del consistorio. Nunca fraguaron las conversaciones en mandatos anteriores y en este, con el PP de Jorge Azcón al frente del Ejecutivo, se le estaba buscando destinatario con cierta urgencia para rescatarlo del olvido.

El deterioro acumulado es evidente, tanto dentro como fuera de este edificio, y que pudo constatar EL PERIÓDICO DE ARAGÓN cuando se acometieron los últimos trabajos de limpieza, reparación y acondicionamiento del edificio para su puesta en valor y búsqueda de inquilino. Finalmente este será la Cánara de Cuentas, que con el inicio de las obras de construcción de la nueva Romareda tuvo que salir del antiguo edificio del Cubo, donde tenía su sede, porque acabó siendo demolido.

Ahora ambos, tanto el histórico inmueble de la DGA como el órgano fiscalizador de referencia en Aragón, buscan trazar u un nuevo futuro en esta nueva sede de Zaragoza. Un edificio que está catalogado por ser de Interés Arquitectónico Ambiental, y ofrece casi 900 metros cuadrados en su interior para su nuevo uso administrativo. La parcela tiene poco más de 700 metros cuadrados en el corazón de la ciudad. Además, la Cámara de Cuentas abandonará su actual sede que siempres e ha considerado provisional desde su salida de Romareda.

Falta por conocer los pormenores de un proyecto de rehabilitación que conllevará la inversión de más de un millón de euros y que la Cámara de Cuentas ya ha redactado para dar un impulso definitivo a su recuperación y dotar al inmueble de la funcionalidad que requiere una sede administrativa de estas características que se instalará en el corazón de la ciudad.

Lo hará en un inmueble, además, que tiene valor patrimonial y mucha historia, ya que se concibió en sus orígenes, cuando se construyó a principios del siglo XX, para ser residencia familiar y acabó siendo Tribunal de Menores y Fiscalía de Menores hasta que vio la luz la Ciudad de la Justicia y emigró del centro de la capital aragonesa dejando vacío y sin uso este icónico edificio de titularidad autonómica.