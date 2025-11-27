La pasada noche, los Premios de Gastronomía 2025 de la Academía Aragonesa de Gastronomía han otorgado a Canfranc Express el reconocimiento de Restaurante del Año 2025.

El restaurante del hotel Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel, liderado por el chef Eduardo Salanova y Ana Acín como jefa de sala y sumiller, suma un reconocimiento más que se suma a su estrella Michelin y al Sol Repsol obtenido este mismo año. Canfranc Express, ubicado en un vagón rehabilitado del siglo XX, es el proyecto gastronómico más ambicioso de este hotel.

Un viaje gastronómico por la alta cocina aragonesa

Canfranc Express nació con el objetivo de recuperar el legado culinario aragonés y despertar la emoción a través de sabores y productos típicos de la región mediante técnicas de vanguardia, preservando en todo momento la esencia de la mejor cocina local. Salanova y Acín presentan un viaje gastronómico exclusivo para 8 comensales que recrea la historia de la estación ferroviaria de Canfranc para transportar al viajero hacia una experiencia a nuevos destinos. El compañero de viaje ideal es el maridaje con una selección de vinos que forman la perfecta armonía para lograr una experiencia gastronómica única.

Canfranc Express galardonado como Restaurante del Año 2025 por la Academia Aragonesa de Gastronomía / Manolo Yllera

El valor de lo local y el producto de proximidad

La apuesta culinaria de Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel se apoya en un sólido compromiso con el producto local y los proveedores de proximidad, un enfoque que forma parte esencial de la estrategia Barceló ReGen de Barceló Hotel Group. Esta visión sitúa al territorio en el centro de la propuesta gastronómica, fomentando la colaboración con agricultores y productores que aportan autenticidad, frescura y singularidad a cada plato.

El uso de ingredientes de temporada permite al hotel desarrollar una cocina conectada con su entorno y coherente con los valores de sostenibilidad del grupo. Este modelo refuerza el tejido productivo local y garantiza la calidad y trazabilidad de los productos utilizados, consolidando una gastronomía responsable y plenamente integrada en el compromiso de Barceló Hotel Group con el territorio.