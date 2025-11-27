Crece casi un 20% los casos de ansiedad entre los profesores de Aragón: "Normalizar estos sentimientos es un peligro"

La salud mental, un concepto con el que la sociedad ha aprendido a convivir con el paso de los años y que se encuentra presente en muchos ámbitos de la vida diaria de los aragoneses, entre ellos los colegios e institutos. El sindicato Anpe, en su Informe Autonómico del Defensor del Profesor, ha analizado la situación en Aragón y asegura que de los 53 docentes que han atendido durante el último año escolar, el 58,5% sufrían ansiedad, lo que supone un aumento de casi un 20% (19,1%) respecto al curso 2023/24.

El aumento de estos casos de profesionales que acuden a este servicio de Defensor del Profesor ha sufrido también un aumento considerable si se echa la vista un año atrás, considerando que han pasado de atender 33 a los 53 educadores ya nombrados, algo que equivale a un aumento de algo más del 60%.

En cuanto a las bajas cursadas a raíz de estos síntomas ansiosos, la cifra ha disminuido con el paso de los años. En el curso escolar 2022/23, casi tres de cada diez profesores atendidos por Anpe se cogían la baja (28,6%). En el siguiente el porcentaje bajó a algo más del 15%, mientras que este se sitúa en 9,4%. Teresa Hernández, coordinadora estatal del Defensor del Profesor y presidenta de Anpe Aragón, asegura que sigue siendo "un porcentaje muy alto y preocupante".

En el capítulo de un trastorno más grave, la depresión, el sindicato dentro de la comunidad ha recibido este curso 2024/25 su primer caso, cuando en años anteriores no habían detectado ninguno.

El informe habla de docentes dentro de los ámbitos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, FP y otros, donde se engloban academias para adultos o escuelas de música entre otras muchas. Los profesores de Primaria en este caso son los que más presentan síntomas o tienen ansiedad, casi un 70% de todos los que fueron atendidos, pese a que en la Eso son más de la mitad (59,3%) los que también sufren de estas emociones. "Normalizar estos sentimientos es un peligro", subraya la coordinadora.

Hablando del género del profesorado, el 68% son mujeres, aunque como bien dice Hernández, es algo normal ya que se trata de "un sector bastante feminizado". Y es que se llevan la palma, puesto que ellas son las que más bajas cogen y más episodios depresivos tienen, en este caso el único, dentro siempre de los casos atendidos por el servicio del sindicato Anpe.

El origen de estos problemas

La pregunta que se hacen desde el Defensor del Profesorado ahora es: ¿qué causa que los profesores aragoneses acumulen tanto estrés o ansiedad? El propio estudio refleja las problemáticas más comunes que han hecho a estos docentes pedir ayuda a este servicio, siendo el más señalado el de conflictos con el alumnado, algo principalmente experimentado con los docentes de Educación Secundaria y Formación Profesional (55,6% y 44,4% respectivamente).

La mayoría de estos casos están relacionados con faltas de respeto, amenazas verbales o denuncias que recibe el centro por el comportamiento del docente. La violencia física ocupa un 5,7%, un porcentaje que ha mejorado respecto al año pasado (24,2%), pero que Hernández insiste que "ningún profesor se merece".

Por otra parte, los problemas con familiares de los alumnos es más reticente durante los cursos de Primaria con un 40%. "Desde visitas durante el recreo, insultos a su salida del centro o incluso cuestionar su profesionalidad", dice Hernández, a lo que también añade que se están sumando nuevos métodos que "traspasan las barreras de los centros educativos", como son el ciberbullying, el acoso callejero o las denuncias hacia su persona.

La presidenta de Anpe Aragón ve un diagnóstico claro: la evolución de Internet y las redes sociales. "No están haciendo ningún bien, opino que la pandemia ha dejado secuelas a muchos. Desde 2021 que estamos detectando un aumento de conductas agresivas de todo tipo", concluye diciendo que "a veces el foco no recae en la responsabilidad del docente, sino en los medios que tenemos", achacando que la comunidad es donde "peor tratan a los profesores" en términos de condiciones laborales.