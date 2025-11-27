Despidos en Teka: CCOO pide retrasar a enero la negociación por el ere para salvar las Navidades

CCOO de Industria ha solicitad a Teka Industrial que retrase hasta enero las negociaciones tras el anuncio del despido colectivo que podría afectar a cientos de sus trabajadores de las plantas de Zaragoza, Santander y Madrid, en los que trabajan 577 personas.

A través de un comunicado, la organización sindical subraya que "el cierre de la compañía no está sobre la mesa" y reclaman a Teka Industrial que "ponga el acento en el mantenimiento del empleo y en las personas trabajadoras". Además, reclama la implicación de las administraciones y solicita a la empresa que actúe con seriedad y con un "alto nivel de compromiso". El sindicato les propone que se contemplen medidas que protejan el empleo, no solo por el interés de los y las trabajadoras, sino también por el de las comunidades autónomas que verían afectadas sus economías.

Tal y como han recordado, el 24 de noviembre Teka Industrial comunicó a los comités de empresa de sus centros su plan de iniciar un procedimiento de despido colectivo, que afectaría a las delegaciones comerciales y a los centros de Santander, Zaragoza y Madrid, en los que trabajan 577 personas.

Desde CCOO de Industria aclaran que "no se contempla el cierre total de la empresa y que todavía no se sabe cuál será el número de empleos que se verán afectados", puesto que no se ha iniciado formalmente el procedimiento, y que, por ahora, solo se tiene la confirmación de que el 10 de diciembre se constituirá la comisión negociadora del expediente de regulación de empleo.

La negociación "no llega en un buen momento"

Así, desde CCOO han trasladado la propuesta de que la negociación del despido colectivo se postergue a enero, para evitar iniciar las negociaciones en pleno periodo de vacaciones de Navidad. Por lo tanto, CCOO espera que Teka Industrial acepte la propuesta que en los próximos días le trasladarán los comités de empresa de los respectivos centros de no iniciar el periodo de consultas hasta que finalice el periodo navideño. Consideran que este "no es un buen momento para negociar una reestructuración" y confía en la buena fe negociadora de la empresa, tal y como se lo exige la Ley.

Sin embargo, desde CCOO de Industria lamentan que "con demasiada frecuencia" las empresas inician la negociación de los expedientes de regulación de empleo "cuando su plantilla se encuentra de vacaciones, lo que dificulta mucho la comunicación con las personas trabajadoras en una situación muy delicada". Así, han mostrado su esperanza en que "este no sea el caso de Teka Industrial y que contemple el retraso".

El centro de Zaragoza tiene a 222 personas en plantilla, el de Santander a 194 y el de Alcalá de Henares a 58. La documentación que ha entregado la empresa a los sindicatos eleva a 103 las personas empleadas en las oficinas centrales de Madrid y en las delegaciones comerciales.