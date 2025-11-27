Dos pequeños terremotos sorprenden al municipio de Aladrén (Zaragoza) y su entorno

Dos terremotos de magnitud 3 y 2 han sorprendido este jueves a los habitantes del municipio de Aladrén (Zaragoza) y su entorno. El primero de los temblores, de magnitud 3 mbLg -(Ondas L de Liebe, la medida utilizada para medir estos fenómenos geográficos- se ha registrado a las 07.27 horas a menos de 3 kilómetros al oeste del casco urbano del pequeño municipio, que tiene censados a 64 habitantes, según datos del 2024.

Apenas dos horas después, a las 09.41, se ha registrado un segundo seísmo de magnitud 2,1 mbLg a la misma distancia pero al norte de la localidad, según ha registrado el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Ambos tienen una consideración de terremotos leves. El epicentro de los sismos se ha situado en superficie; y a una profundidad de 2 kilómetros, respectivamente.

Se da la circunstancia que durante la madrugada del pasado martes, a las 04.13 el IGN también registró un movimiento de tierras de una magnitud similar, de 2.1, en este caso a 5 kilómetros al norte de Aladrén.