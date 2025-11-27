Los efectos de la epidemia de la gripe en Aragón: 250 urgencias en los hospitales y un brote en una residencia con 14 afectados

La gripe ha estallado con fuerza en Aragón en los últimos 15 días, dejando un elevado número de contagios, pasando a ser epidemia en la comunidad y obligando al Departamento de Sanidad a tomar medidas preventivas como la recomendación del uso de la mascarilla para evitar la transmisión.

La curva epidémica está en plena subida y las próximas semanas apuntan a ser comprometidas en el sistema sanitario. La temporada de la gripe se ha adelantado en Aragón (y en todas las comunidades) y eso también se nota en los hospitales de la comunidad, que en la última semana han registrado 260 urgencias por gripe. Eso ha supuesto, según el boletín epidemiologica de Salud Pública, el 2% del total de todas urgencias atendidas en todos los centros públicos.

La enfermedad también está haciendo acto de presencia en las residencias de mayores, uno de los colectivos más vulnerables a esta patología y por el que precisamente empezó la vacunación. En la última semana, se ha detectado un brote de gripe en una residencia de la provincia de Zaragoza con 14 casos. Desde Salud Pública se han dado las recomendaciones oportunas a la residencia para prevenir la extensión de los contagios.

La incidencia en Atención Primaria es de 63,4 casos por 100.000 habitantes -el umbral epidémico para la temporada en 59,6 casos por 100.000 habitantes- tras subir en más de 20 puntos en los últimos 15 días. En los centros de salud cada vez se detectan más infecciones por virus respiratorios, con numerosos pacientes acatarrados y aquejados por fuertes resfriados.

La vacunación es la mejor manera de prevenir y, dada la situación, este fin de semana se celebrarán dos jornadas de vacunación sin cita frente a la gripe y el covid en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza -hospital Provincial-. Tendrán lugar el sábado y el domingo, de 9:00 a 19:00 horas, y están dirigidas a la población en general.

Este miércoles, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza repartieron mascarillas gratis en las paradas del tranvía y del bus urbano de Zaragoza con el objetivo de evitar la transmisión del virus en el transporte público. Del mismo modo, el Boletín Oficial de Aragón (BOA) ya recoge la orden mediante la cual el Departamento de Sanidad aconseja el uso de la mascarilla y determina que si las direcciones de los centros de salud lo consideran, pueden determinar que su uso sea obligatorio.