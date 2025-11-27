Enrico Letta, exprimer ministro italiano, en Zaragoza: “Si en Europa no somos independientes económicamente no hay seguridad posible”

“El euro fue un gran éxito y ha de ser un ejemplo. La integración ahora de los sectores de telecomunicaciones, conectividad, energía y servicios financieros es una condición previa para nuestra competitividad y seguridad”, ha asegurado esta mañana Enrico Letta, ex primer ministro de Italia, ante las 2.230 personas que están presenciando las primeras sesiones del XXIV Congreso de Directivos CEDE que está teniendo lugar este jueves en el Auditorio de Zaragoza.

En su intervención ante el Congreso de Directivos CEDE, Letta subrayó la oportunidad histórica que representa la hoja de ruta europea hacia 2028 para completar el Mercado Único. Recordó que la presidenta Ursula von der Leyen ha fijado esta fecha como una misión colectiva para derribar barreras en capitales, servicios y telecomunicaciones, e introducir una quinta libertad basada en el conocimiento y la innovación. Letta insistió en que “esta decisión abre una ventana de oportunidades que no podemos dejar escapar” y defendió que la integración en sectores estratégicos es indispensable para la competitividad futura del continente. Según afirmó, “si no somos independientes en conectividad, en energía y en finanzas, no hay seguridad posible”.

El político, politólogo y docente italiano advirtió también que la fragmentación actual provoca una pérdida directa de competitividad frente a Estados Unidos y China: “Nos encontramos con la paradoja de tener una moneda única de gran éxito, el euro, sin que exista un mercado financiero completamente integrado”.

El Congreso de la Fundación CEDE-Confederación Española de Directivos y Ejecutivos se ha convertido un año más en uno de los eventos empresariales más destacados del panorama nacional, con una presencia de 1.800 directivos. Bajo el lema “Europa: del diagnóstico a la acción”, la edición de este año está poniendo el foco en los grandes desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea y las reformas necesarias para mantener su liderazgo económico, político y social.