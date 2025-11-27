Felipe González, en el homenaje a Javier Lambán en el Senado: "No puedo arrancarle de mi teléfono, busco tiempo para encontrarnos una vez más"

Felipe González, el presidente del Gobierno más longevo de la historia de España, ha sido el encargado de cerrar el homenaje a Javier Lambán en el Senado. El histórico socialista ha recordado al otro histórico del socialismo aragonés, fallecido el pasado 15 de agosto, en una jornada en la que la Cámara Alta ha querido recordar el papel del expresidente autonómico y su influencia en la política autonómica de la última década. Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno, o Javier Fernández, expresidente de Asturias, han sido otros de los participantes en una cita de recuerdo con nutrida participación de primeros espadas de la política.

González, que ha dado el pésame a Marisa, viuda de Lambán, ha asegurado que "la ausencia" del aragonés le "desgarra": "No he podido quitar de mi teléfono ni las conversaciones ni los mensajes con Lambán ni con Pérez Rubalcaba". El histórico presidente del Gobierno ha asegurado que "no se atreve" a dar el paso y recuerda la relación con el presidente autonómico como "una comunicación mucho más que virtual". González ha asegurado que "no puede arrancar del teléfono" el recuerdo del jefe de la DGA entre 2015 y 2023, con el que compartía análisis y opiniones políticas: "Busco los mensajes y tiempo para encontrarnos una vez más".

El presidente del Gobierno entre 1982 y 1996 ha destacado que la enfermedad, con la que Lambán batalló durante el último lustro de su vida, "no le quitó tiempo de trabajo". "Rendirle homenaje es rendir homenaje a un hombre tenaz, equilibrado, aragonés de pura cepa y capaz de llevar hasta el final su aragonesismo dentro de un proyecto común", ha resumido González, que ha calificado a Lambán de "socialdemócrata convencido, constitucionalista y europeís", pero "sin olvidar la diversidad".

"Defendía la Transición, algo que no está de moda", ha recordado González, que ha admitido que el paso de la dictadura franquista a la democracia "no fue perfecto": "Huyan de todas las obras perfectas, porque suponen el dominio de uno sobre otro".

El ya famoso mitin en Zaragoza

El expresidente del Gobierno no ha podido obviar la anécdota sobre el primer mitin felipista en Zaragoza. Un joven Javier Lambán, entonces anarquista, pretendía reventar el discurso de González, pero acabó rendido a la causa socialdemócrata: "Me llena de emoción esa anécdota. Lo hablamos los dos, porque me parece fantástico que eso ocurra con un ser humano con esa fortaleza emocional y con limpieza para defender la libertad".

"Echo de menos a Javier y lo echaba de menos cuando no podíamos concretar las citas", ha afirmado González, que ha destacado que Lambán "se preocupaba por lo que trascendía y recupera obras que condensan un vida con otras muchas vidas". "Yo voy a sentir su ausencia y siento las de pocos. Una cosa es la pérdida, y otra cosa es no saber cómo se llena el vacío de una persona que se necesita", ha resumido, emocionado, el histórico líder del PSOE.

Aunque ha tenido píldoras políticas, González ha querido centrar su intervención en recordar a "un hombre completo, con fortaleza y libre", que fue capaz de luchar "toda su vida" y que participó en "las políticas de acuerdo que han permitido superar el pasado al que no queremos volver". "Hoy es el día que se demuestra que Lambán no va a morir mientras esté en la memoria de los que lo apreciamos", ha cerrado el expresidente, que ha citado del ejeano que era "muy aragonés, que representaba un espíritu claro y directo".