Los inspectores de educación alzan la voz en Zaragoza: "¡Dignificación de nuestras condiciones laborales!"

Es un "cúmulo de circunstancias" lo que ha llevado a que los inspectores educativos de Zaragoza se concentraran, no por primera vez, a las puertas del Servicio Provincial de Educación de la capital aragonesa este jueves. Según explican desde CGT, el motivo de la protesta ha sido denunciar la "crítica" situación laboral que llevan arrastrando los trabajadores de un tiempo a esta parte y exigir soluciones ante la misma. Desde el sindicato indican que se ha comenzado a negociar con la DGA aunque por ahora las posturas continúan enfrentadas. Sin embargo, desde Educación sostienen que la negociación está abierta y que hay prevista una nueva reunión -ya ha habido en el último mes- la semana que viene a la que ya se iba a llevar un borrador de propuesta. Afirman también que las conversaciones avanzan.

Desde CGT indican que una de esas "circunstancias" que hace "crítica" la situación laboral de los inspectores educativos de Zaragoza es que "se les aplica la normativa de docentes para algunas cosas y de funcionariado de la administración general para otras", lo que provoca confusiones ya que los trabajadores, apuntan desde la organización, "sienten que se les aplica siempre la que menos les favorece". Critican por tanto una "falta de claridad" al no conocer qué normativa rige en cada momento.

En esta misma línea, desde CGT apuntan que "la administración no les aplica la misma subida salarial que al resto de docentes". Se refieren con ello al aumento del 4,5% pactado entre Educación y los sindicatos con representación en la mesa sindical -CGT, STEA, CCOO, UGT y CSIF- en el acuerdo de mejoras salariales y laborales.

Desde el Departamento de Educación detallan que se está negociando con ellos cuatro aspectos principales, entre ellos la parte retributiva. Desde la DGA explican que cobran como los inspectores de otras comunidades, pero los inspectores educativos "quieren incluir una parte retributiva vía itinerancias o vía porcentaje en el mismo grado que habían tenido el resto de docentes".

Asimismo, apuntan que también se está negociando la jornada. Desde Educación sostienen que, por retribuciones, les corresponden 37 horas y media, mientras ellos solicitan 35 horas, que es la que cobran los administrativos o auxiliares administrativos que están en 1.200 euros. Apuntan desde DGA que se les ofreció, dentro de esas 37,5 horas, la opción del teletrabajo de uno a dos días priorizando aquellos que estaban fuera de la localidad de residencia.

Los otros dos puntos que se negocian son, indican desde Educación, los permisos y licencias y las oposiciones, con el planteamiento de sacar unas 25 plazas.

Sin embargo, desde CGT sostienen que la sensación de los inspectores es que las negociaciones con la administración no avanzan. Y a las causas citadas suman una tercera circunstancia que, señalan desde CGT, cada vez les afecta más. "La situación del Servicio Provincial de Zaragoza les afecta muchísimo, porque los inspectores están asumiendo desde hace tiempo labores que no son suyas, que son de administrativos", sostienen. El sindicato sostiene que ello está "generando muchas bajas por ansiedad, por estrés, por no llegar...".

"El año pasado se hizo un informe de técnicos de protección de riesgos laborales de la DGA sobre las condiciones de los inspectores Servicio Provincial con una serie de medidas a realizar para mejorarlas, pero no se están aplicando", critican desde CGT. El sindicato desliza que, si las negociaciones con el Gobierno de Aragón no avanzan, podrían darse nuevas manifestaciones. Desde la administración inciden en que la negociación está abierta.