El investigador Alberto J. Schuhmacher, Medalla del Justicia de Aragón 2025

Alberto Jiménez Schuhmacher, investigador de la Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID) y responsable del grupo de Oncología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, recibirá la Medalla del Justicia de Aragón 2025 por su destacada labor científica, su firme compromiso con la salud, su labor divulgadora y su defensa constante de la ciencia y la educación como motores del progreso de la sociedad.

En su resolución, la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, señala sus contribuciones en la oncología, que incluyen la generación de modelos para el estudio de múltiples tipos de cáncer, el estudio del microentorno tumoral y el desarrollo de nuevas herramientas basadas en nanoanticuerpos para el apoyo en el diagnóstico y el tratamiento de los tumores más letales, así como en el estudio de enfermedades de baja prevalencia conocidas como rasopatías.

A su excelencia científica se suma un compromiso firme y constante con las personas afectadas por estas patologías y sus familias, destacando su cercanía, su implicación en iniciativas de apoyo y su dedicación a la divulgación del conocimiento biomédico.

La Justicia de Aragón ha concedido, además, el Diploma de Reconocimiento de los Servicios a Aragón al CEIP Ramiro Soláns de Zaragoza en atención a su extraordinaria contribución a la educación, su destacado impacto social, su capacidad transformadora y su firme compromiso con los valores de justicia social, equidad e inclusión.

El centro es desde hace más de dos décadas un referente de transformación educativa y es que su proyecto pedagógico ha permitido mejorar de forma notable los índices de éxito escolar y reducir el absentismo a niveles testimoniales, evidenciando el impacto real de su labor. El cambio profundo y sostenido que ha supuesto para alumnado y familias lo ha convertido en un modelo inspirador para otras comunidades educativas.

Ambas distinciones se entregarán el 20 de diciembre, declarado oficialmente 'Día del Justicia de Aragón', en el marco de los actos en homenaje al Justicia Juan de Lanuza V con ocasión del 434 aniversario de su ejecución.

El Justicia de Aragón creó en 2018 la Medalla a la defensa de los valores e identidad aragoneses y la proyección de estos a nivel nacional e internacional. Esta distinción se entrega a personas físicas o jurídicas que hayan acreditado su excelencia en el desarrollo de la actividad que les sea propia y que se hayan hecho acreedoras por su labor en la defensa de los valores aragoneses y en su proyección en Aragón más allá de sus fronteras.

El Diploma de Reconocimiento de los Servicios a Aragón se creó en 2024 para honrar a personas físicas y jurídicas y también a aquellas organizaciones y colectivos que, aun no dotados de personalidad, dispongan de pública y reconocida identidad social, que hayan demostrado un compromiso sobresaliente con el bienestar de la sociedad, los valores democráticos y una contribución significativa a la comunidad aragonesa.