Luis de Guindos, desde Zaragoza: "La inmigración es imprescindible y debe acompañarse de más recursos en los servicios sociales para evitar los populismos"

El economista Luis de Guindos, exministro del Gobierno de Rajoy entre 2011 y 2018 y actual vicepresidente del Banco Central Europeo, ha analizado este jueves desde Zaragoza, donde se está celebrando el Congreso de Directivos (CEDE) el estado financiero de la Unión Europea y todos los desafíos a los que se enfrenta en el presente y el futuro a corto y medio plazo. Lo ha hecho en una conversación con la vicepresidentade la DGA, Mar Vaquero, en la que se ha detenido tanto en los principales desafíos y riesgos a los que se enfrenta la economía europea en los próximos años.

Una coyuntura en la que la inmigración jugará, a su juicio, un papel que es "indispensable e imprescindible". Pero De Guindos ha alertado de que esa llegada de población extranjera debe ser "ordenada y legal" y estar acompañada de un "incremento en los recursos para los servicios sociales, especialmente en educación y sanidad" para de paso "evitar los populismos que buscan la fragmentación".

En ese sentido, y con una visión economicista del papel que deben jugar los migrantes en el futuro tanto de España como de Europa -"hay que maximizar los beneficios y minimizar los costes", ha reseñado-, el vicepresidente del BCE ha recordado que en España "se ha pasado de 45 millones de habitantes a 50 en pocos años" y ha justificado esa necesidad de incorporar migrantes al mercado laboral debido a las características demográficas del Viejo Continente.

En cambio, la "prioridad número uno" para De Guindos debe ser resolver el actual problema de la vivienda, el verdadero "cuello de botella" para la sociedad actual. "Necesitamos incorporar talento, pero es muy difícil reasignar el mercado laboral si el de alquiler no funciona", ha sentenciado a ese respecto, incidiendo en que la problemática habitacional no solo preocupa y ocupa a España, sino que es común "a otros países europeos".

Los riesgos financieros

En otro orden de cosas, el exministro popular se ha detenido en los tres principales "riesgos" a los que se enfrentan los mercados finacnieros de la UE. En primer lugar, las "variaciones altas en los precios, tanto en renta fija como variable". Un punto en el que influye especialmente la geopolítica. "La visión actual es muy benigna y se basa en que los riesgos geopolíticos no se van a concretar", ha explicado De Guindos, antes de advertir de los problemas que podrían llegar si esa predicción no se cumple.

La política fiscal es el siguiente reto, con un déficit y un ratio de endeudamiento que, si bien está mejor que en EEUU, debe abordar desafíos como el incremento del gasto en Defensa. "Hay que gastar más y hacerlo relativamente bien, y pasar del 2% actual al 3,5% del PIB", ha subrayado, reconociendo las dificultades que presenta la "no homgeneidad" entre los 27 países miembro y la "inestabilidad política". El economista ha pasado, de forma implícita, por el caso español: "Normalmente, los Gobiernos envían a Europa sus previsiones plurianuales. Pero si son incapaces de aprobar los presupuestos anuales, esa segunda parte es mucho más compleja".

El tercer y último factor de riesgo, el auge los "no bancos". Esto es, compañías de seguros, fondos de inversiones y de riesgo y, especialmente, un "fenómeno cada vez más en alza", el de los mercados privados. Todo ello, aderezado de una situación política "compleja" en toda Europa que, no obstante, puede revertirse. "Si somos capaces de superar estos populismos y la fragmentación interna, estoy convencido que la UE continuará siendo lo que ha sido siempre: una de las principales zonas tanto a nivel económico, social y político", ha concluido De Guindos.

En cualquier caso, el vicepresidente del BCE ha asegurado que la situación económica de la UE es "mejor de la que esperábamos hace unos trimestres", partiendo de puntos como la "bajada de los tipos de interés", el mercado laboral (en "mínimos históricos" desde que se implantó el euro) o la inflación, que se encuentra en niveles "positivos y cercanos a lo que queremos". El pero, el sabor "agridulce", lo dejan los aranceles de Trump. "Hemos conseguido que no escalen, pero es cierto que los productos europeos pagarán ahora un 15% por lo que antes pagaban un 3%", ha remachado.

El momento de Aragón

La sede del CEDE, Zaragoza, ha provocado asimismo que el momento económico que vive Aragón, tan solo un día después de poner la primera piedra de la nueva gigafactoría de Figueruelas, sea uno de los temas en la mesa de Luis de Guindos, quien ha definido la situación de la comunidad como "impresionante". La vicepresidenta, Mar Vaquero, ha reivindicado los "70.000 millones de inversión" que se han atraído a la comunidad y ha señalado que van a ser un éxito. "No queremos agoreros. Va a ser posible", ha incidido.

La vicepresidenta y consejera de Economía ha destacado el papel de las empresas y la paz social como factores clave para la atracción de estos proyectos, aunque ha reseñado, en pleno ambiente preelectoralista que vive Aragón, que "con otro Gobierno no hubiesen sido posibles". "Hemos aportado confianza", ha aseverado Vaquero.