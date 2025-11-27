Mario Monti en Zaragoza: “Hemos de mantener nuestros valores europeos ante las presiones externas si no queremos perder competitividad”

Mario Monti, exprimer ministro de Italia y exmiembro de la Comisión Europea ha señalado la importancia de la competitividad y la integración de la sociedad europea en el marco del XXIV Congreso de Directivos CEDE, que ha tenido lugar este jueves en el Auditorio de Zaragoza ante 2.230 personas y generando debates de gran interés para los futuros desafíos de Europa.

Monti fue presentado por Ambassador Pasquale Quito Terracciano, senior advisor de Investindustrial, quien destacó su sentido del deber al servicio de Italia y de Europa. Monti recordó su estrecha colaboración con España durante la crisis financiera internacional, señalando que trabajó “muy de cerca con el Gobierno español”, y destacó cómo ambos países, Italia y España, asumieron responsabilidades importantes para estabilizar la situación económica.

Monti alertó sobre las presiones externas y la importancia de mantener los pilares fundamentales de Europa: “Si Europa, bajo la presión combinada de las grandes empresas y la actual administración de Estados Unidos, se desvía de sus pilares fundamentales, no ganaremos en competitividad y perderemos la identidad de Europa”. Con estas palabras, el ex primer ministro enfatizó la necesidad de que ciudadanos, líderes políticos y empresarios actúen de manera coordinada para fortalecer la integración europea y defender sus valores estratégicos frente a intereses económicos y políticos externos.

El Congreso de la Fundación CEDE-Confederación Española de Directivos y Ejecutivos se ha convertido un año más en uno de los eventos empresariales más destacados del panorama nacional, con una presencia de 1.800 directivos. Bajo el lema “Europa: del diagnóstico a la acción”, la edición de este año está poniendo el foco en los grandes desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea y las reformas necesarias para mantener su liderazgo económico, político y social.

En paralelo, 430 jóvenes estudiantes o recién graduados que inician su carrera profesional participan en el encuentro ‘Talento en Crecimiento’, una jornada que les está permitiendo entrar en contacto con ejecutivos de la alta dirección y conocer de primera mano sus experiencias profesionales.

“Empoderar el potencial”

Rebeca Romero, presidenta y CEO de Independent Comunity Bankers of America, fue presentada por Isidro Fainé, presidente de la Fundación CEDE, quien subrayó su trayectoria profesional, agradeció que compartiese con los asistentes su experiencia en el sector financiero, y celebró estar ante “una defensora apasionada de las causas sociales”.

Rebeca Romero, presidenta y CEO de Independent Community Bankers of America (ICBA), destacó la importancia de los bancos comunitarios en Estados Unidos y su impacto en el desarrollo local: “Mi abuelo creía que una comunidad debía contar con un vehículo que retuviera los depósitos locales y los desplegara en forma de préstamos para crear capital adicional, hacer crecer pequeñas empresas y apoyar a las escuelas. Es esa creencia la que diferencia a los bancos comunitarios en todo Estados Unidos”.

Romero subrayó que, aunque estas instituciones representan solo el 20% de los activos bancarios del país, otorgan el 60% de todos los préstamos a pequeñas empresas y el 80% de los préstamos agrícolas, demostrando cómo “instituciones pequeñas generan un impacto significativo”.

En relación con el contexto regulatorio y político, Romero señaló los desafíos actuales: “Estamos viendo una pérdida de independencia en los reguladores prudenciales, y los cambios pueden ser rápidos, afectando la continuidad y la resiliencia de los bancos comunitarios”.

A pesar de ello, destacó el papel de ICBA en la defensa de su industria, promoviendo un entorno proporcional y adaptado al riesgo: “En ICBA hablamos mucho del concepto de ‘empoderar el potencial’. El mundo necesita acción, reconocer los riesgos geopolíticos, pero también aprovechar las oportunidades. Estamos listos para asistir, comprometernos y celebrar los éxitos en los próximos pasos”.