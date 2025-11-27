El ministerio pondrá en servicio la A-68 en Mallén este viernes: esta es la hora a la que ya se podrá utilizar la autovía

El Ministerio de Transportes dará luz verde este viernes a la puesta en servicio de los 4,9 kilómetros que faltaban por estrenar de la A-68 en el tramo Gallur-Mallén. Se trata de la inauguración, sin acto institucional, que pone fin al ansiado desdoblamiento de la N-232 que Aragón llevaba reclamando desde hace más de 20 años, en estos casi dinco kilómetros que discurren por la localidad de Mallén y que conectan con Navarra.

Finalmente la puesta en servicio de este tramo que desemboca en la localidad navarra de Cortes se hará a partir de las 13.00 horas. Este es el momento en el que los conductores podrán hacer el recorido por el tronco central de una autovía a la que aún le quedan meses de trabajo en los accesos y otros remates, pero que también ha significado una inversión de 75,2 millones de euros.

Este último tramo de 4,9 kilómetros de longitud completa al ya puesto en servicio entre Gallur y Mallen hace tres años, en 2022, y forma parte de un mismo proyecto para duplicar y mejorar el trazado de 15,10 kilómetros de la antigua carretera N-232. Y que se suma al desdoblamiento ya estrenado entre Figueruelas y Gallur, antes de la puesta en servicio de este último tramo.

Une los dos tramos adyacentes de la autovía A-68 ya en servicio, estableciéndose así una vía de alta capacidad entre Zaragoza y Tudela, fundamental para la vertebración del territorio y desarrollo las comunidades de Aragón, Navarra y La Rioja. La conversión en autovía era una actuación indispensable para aumentar la capacidad y mejorar la seguridad vial en una carretera por la que circulan de media 13.000 vehículos al día, de los cuales el 43% son pesados.

Con la ejecución de este tramo, se ha mejorado la permeabilidad transversal de la infraestructura con ocho estructuras que permiten el cruce de las redes locales de tráfico rodado, peatonales y vía pecuaria Cordel de la Loba.