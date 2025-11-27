Los ministros de Sánchez desembarcan en Aragón para arropar a Pilar Alegría

No suenan, oficialmente, las campanas de adelanto electoral en Aragón. Pero tanto ruido hay alrededor de la llamada a los comicios a los aragoneses que, por si acaso, los partidos políticos ya afinan su estrategia. El PSOE, que el pasado viernes en el Comité Regional puso nombres y apellidos a los encargados de liderar la estrategia con la que intentarán llevar a Pilar Alegría hasta la presidencia de Aragón, tiene la baza del Gobierno central para dar más empaque a los primeros movimientos de la secretaria general del PSOE autonómico en esta precampaña a la que el presidente aragonés, Jorge Azcón, aún no prende la mecha. Jordi Hereu, Isabel Rodríguez y Félix Bolaños han participado, o participarán, en diferentes actos políticos y económicos en la comunidad antes de que acabe la semana. En algunos, en modo tándem con la ministra aragonesa.

El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha tenido turno doble en su visita a Aragón. El miércoles formó parte del lanzamiento industrial más importante de la comunidad en los últimos tiempos. El socialista fue el representante del Gobierno central en la colocación de la primera piedra de la gigafactoría que Stellantis y CATL levantarán en Figueruelas. La entrada definitiva de Aragón en el coche eléctrico y que posiciona a la comunidad en una carrera que ahora se corre en toda Europa. Hereu también ha sido una de las estrellas invitadas en el foro CEDE, de directivos y ejecutivos, que ha reunido en el Auditorio de Zaragoza a más de 1.600 participantes de entidad nacional e internacional.

La ministra de Educación y líder del PSOE Aragón, Pilar Alegría, este jueves en los premios Meninas. / DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

Este jueves, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha participado en la entrega de los premios Meninas, unos galardones de la Delegación del Gobierno en Aragón en los que se reconoce la labor de personas y entidades por su implicación en la lucha feminista y en la igualdad de las mujeres. Alegría ha defendido que "los derechos de las mujeres no pueden verse comprometidos por ninguna circunstancia" y ha alertado de los peligros del "negacionismo" respecto a la violencia contra la mujer.

Alegría, que será la candidata del PSOE a la presidencia de Aragón en las próximas elecciones, "sean cuando sean", lleva semanas intensificando su presencia en la comunidad. La aparición en actos es cada vez más habitual, pero también su participación en eventos del propio partido. La secretaria general de los socialistas aragoneses ya ha ultimado su equipo coordinador de la campaña y la Comisión de Listas. Un movimiento en el que ha vuelto a recompensar a Manuela Berges, secretaria de Organización y clara mano derecha de Alegría desde su llegada al liderazgo del partido.

Vivienda y diálogo político

El viernes llegará Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, que conocerá de primera mano el avance de las obras del edificio de 112 pisos que se está levantando en el paseo de Vicente Cazcarra de la capital aragonesa. Lo hará en compañía de Pilar Alegría, que se suma a la convocatoria en calidad de portavoz del Gobierno. Junto al consejero aragonés Octavio López y al concejal Víctor Serrano, Rodríguez verá cómo se encuentran los futuros pisos de alquiler social que estarán en edificios de alquiler social.

La semana ministerial en Aragón terminará el mismo domingo. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, participa junto a Pilar Alegría en las Jornadas Socialistas que organiza la federación oscense del PSOE en Lingüerre de Cinca. Bolaños y Alegría mantendrán un diálogo titulado Gobierno de progreso: España y Aragón en el que, previsiblemente, abordarán el impacto de las políticas nacionales en la comunidad autónoma. El ministro de Presidencia es uno de los miembros del Consejo de Ministros con el que mejor relación mantiene Alegría. El propio Bolaños participó en el Congreso Regional del PSOE, el pasado mes de marzo, en el que Alegría fue ratificada como líder del PSOE y en el que dio a conocer su Ejecutiva para los próximos cuatro años.