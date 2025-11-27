El Gobierno de Aragón publica los nuevos temas para sus próximas oposiciones

Buenas, o al menos nuevas, noticias para los opositores de Aragón. El Gobierno autonómico ha publicado este miércoles los nuevos temarios que deberán preparar todos aquellos que aspiren a hacerse con un empleo público en el cuerpo de Administración general de la comunidad autónoma. Una renovación que afecta a varios grupos, cambiará los temarios de más de 2.200 plazas que se movilizarán pronto y que busca la adaptación a las nuevas exigencias de los perfiles, también actualizados, y que tiene como objetivo “retener el talento” en Aragón.

Los contenidos, ya accesibles en el portal Oposiciones para el acceso a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón desde este miércoles, es una medida más dentro del plan paran renovar la Función Pública aragonesa que está llevando a cabo la consejería de Administración Pública, liderada por el popular Roberto Bermúdez de Castro. La actualización de los temas a estudiar por los opositores forma parte de la renovación de los procesos selectivos por turno libre. Como adelantó este diario el pasado mes de julio, la DGA ha acabado con los exámenes orales en prácticamente todas las especialidades y en verano asumió la responsabilidad de modificar los temas. Una tarea que quería hacer antes de la nueva Oferta Pública de Empleo (OPE), ya que en esos exámenes ya entrarán estos nuevos temas.

En el futuro más inmediato, 2.251 puestos salen a la luz (1.579 de turno libre, 672 de promoción interna) y todos ellos se regirán con los nuevos temas. Una medida que también afectará a todas aquellas convocatorias de empleo público que el Gobierno de Aragón haga a partir de ahora.

La nueva medida cambia los temas de los grupos A1, A2, C1 y C2. En el primero de estos subapartados se incluyen plazas como administradores superiores, arqueólogos, personal de bibliotecas o farmacéuticos y veterinarios. En el A2, la DGA reconoce plazas como arquitectos técnicos, educadores sociales, enfermeros, ingenieros técnicos de varias ramas y trabajadores sociales, entre otros. Ejecutivos de informática y técnicos de educación infantil (C1) y auxiliares administrativos, de educación especial, de laboratorio y técnicos de cuidados auxiliares de enfermería llenan el subgrupo C2.

Fuentes de la consejería de Administración Pública califican de "actualización integral" la medida publicada este miércoles y defienden que los nuevos temas "homogeneizan criterios y adaptan los contenidos a las actuales necesidades de la Administración". El objetivo con estos nuevos temarios es "garantizar la seguridad jurídica, mejorar la preparación y ofrecer unas reglas claras del juego", de ahí la importancia de haber publicado los contenidos actualizados antes de la convocatoria que se lanzará a finales de años.

Renovación de la función pública

La actualización de los temarios a estudiar por los aspirantes, y por los funcionarios que quieren mejorar su puesto en la Administración, es solo un paso dentro de los ejes impulsados por la DGA en el último año y medio para renovar la función pública de la comunidad. El primero, según recuerdan desde el departamento de Administración pública, es “la simplificación de los procesos selectivos” de una manera en la que “se reducen cargas administrativas, acorta los tiempos de resolución y aporta mayor claridad”. La intención del Gobierno aragonés con esta medida es dar “un sistema más previsible y transparente” a los opositores.

El otro objetivo, el que engloba la actualización total del Gobierno de Aragón en materia de función pública, se resume en "atraer y fijar talento en Aragón". Las mismas fuentes defienden "el compromiso con los opositores, la mejora del empleo público y la fijación de talento en el territorio". La DGA aspira a que los jóvenes prefieran la Administración autonómica -la General "roba" muchos opositores"- y quiere "ofrecer oportunidades reales de desarrollo profesional para quienes quieren construir su futuro en Aragón.