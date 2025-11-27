La oposición pide la dimisión a la consejera de Educación de Aragón: "Es el caballo de Troya de la privada"

La oposición al Gobierno de Aragón ha pedido la dimisión a la consejera de Educación, Tomasa Hernández, en el pleno de las Cortes de Aragón por su política educativa "primando" a la educación concertada y privada. Desde Izquierda Unida, Chunta Aragonesista, Podemos y el PSOE le han pedido que "dé un paso al lado" después de que miles de personas marcharan por las calles de Zaragoza en la tarde de este miércoles defendiendo que se proteja a la escuela pública y criticando los planes del departamento para impulsar los conciertos educativos en la etapa de cero a tres años y en Bachillerato.

En su intervención inicial a petición propia, apenas doce horas después de la manifestación, la consejera no ha hecho mención a las protestas y se ha centrado en repetir las cifras de su propuesta para la gratuidad de la enseñanza de 2 a 3 años, sin aportar novedades, y ante los representantes de la escuela concertada, de escuelas católicas y de escuelas infantiles, presentes en la tribuna de invitados. Ha dejado claro que su intervención serviría, también, para conocer los posicionamientos del resto de grupos parlamentarios.

Tan solo en su turno de réplica ha manifestado que "claro" que vio la manifestación de ayer, que "viva la libertad de expresión", pero que "la Constitución recoge más derechos y más libertades". Los grupos de izquierdas la han acusado de "mirar para otro lado" y le han pedido afrontar los retos de la educación pública, como la "falta de personal, de profesores y de auxiliares en decenas de centros públicos", en lugar de "permitir que siga creciendo el negocio de los centros privados".

La consejera Hernández ha defendido que la financiación de la gratuidad de la escolarización de 2 a 3 años es una medida "educativa y social", que beneficiará a las familias de "8.500 niños y niñas en Aragón" y que supondrá la inversión de algo más de 13 millones de euros al año. Ha desgranado las cifras del proyecto, con el coste de la medida por aula y por tipo de centro, pero ha reconocido que la aplicación de este proyecto depende de la aprobación de los presupuestos de 2026.

Una realidad que ha llevado a la oposición, incluido Vox, ha denunciar que Hernández "vende humo" y aprovecha su posición para "hacer campaña electoral".

La portavoz del PSOE en Educación, María Rodrigo, muestra fotos de la manifestación por la escuela pública, ayer. / CORTES DE ARAGÓN

La portavoz del PSOE, María Rodrigo, ha asegurado que Hernández "va a abocar a colegios públicos al cierre y va a superar a la señora Serrat" (consejera en el Gobierno Rudi, en la etapa de la crisis financiera). "Tiene un plan ideológico, pero tiene que contar que no tiene presupuestos y que no tiene dinero ni para el cursol 24-25 ni para el 25-26. Lo que está haciendo no es una concertación sino una privatizacion de la escuela 0-3 años", ha denunciado. "Pretende financiar empresas privadas, no engañe", le ha reclamado.

Desde Izquierda Unida, su diputado Álvaro Sanz ha acusado a la consejera de "ser el caballo de Troya de la privada". "Después de venir aquí como el caballo de Troya de la privada-concertada, usted debería de dimitir. Ayer la comunidad educativa salió a la calle a exigirle que dejara de desguazar lo público", ha denunciado Sanz, que le ha señalado que "tiene recursos y centros suficientes para garantizar una red pública potente y fuerte que dé respuesta a todas las necesidades de educación". En la misma línea, el diputado de Podemos, Andoni Corrales, ha abogado por un sistema "cien por cien público", y que "quien quiera la privada, que se la pague".

Desde Teruel Existe han reclamado a la consejera que todos los centros que vayan a ser financiados con dinero público "compartan un plan pedagógico y educativo de calidad" y ha alertado de que "una red pública con solo 11 centros es muy pequeña para cubrir una comunidad entera".

Isabel Lasobras (CHA) ha sido la más explícita recordándole a la consejera que la comunidad educativa ha perdido la confianza en ella. "Tras ver a miles de personas en las calles defendiendo la educación pública, puede mirar hacia otro lado y pensar que éramos cuatro, pero la realidad es que ayer Aragón le gritó que usted ha perdido el rumbo. Y cuando la comunidad educativa le pierde la confianza, usted debería replantearse su cargo. No escucha a los centros ni a los docentes", ha criticado Lasobras.

El portavoz de Vox en Educación, Fermín Civiac, ha incidido en la falta de presupuestos para aplicar la medida. "¿Con qué piensa pagar todo esto? ¿Con qué presupuestos, los que ya estaban hechos en julio de 2024 y nunca trajeron a esta Cámara? Critican a Pedro Sánchez pero por lo menos hoy se vota el techo de gasto en el Congreso", ha denunciado, dejando claro, sin embargo, que comparten el programa.

"Están creando un relato falso, porque se mueren de ganas por ir a las elecciones, y están creando un relato para ocultar que no han hecho nada en 3 años y dicen que la culpa es de Vox", ha denunciado Civiac.

Desde el PP, la diputada Elena Allué ha defendido el "modelo de diálogo" propuesto por la consejera, porque ha considerado que "favorece la economía de familias jóvenes, es igualitario" y ha denunciado que "a ustedes (la oposición) no les gusta porque cuenta con la iniciativa privada y concertada". "Pero señores de la izquierda, hay gente que no puede pagar. Cuando un gobierno del PP decide financiar el 0-3 independiente de su origen económico, a ustedes les parece mal", ha reprochado Allué.

En su turno de réplica, la consejera ha replicado que "contar solo con la red pública para una necesidad de este calibre es inviable". "Recurrir a las escuelas municipales es una medida de ahorro financiero y optimización de los recursos, no es al revés", ha defendido. Y ha pedido al Parlamento aragonés "dejar de mirar la medida en función de quién la proponga: lo único que nos tiene que guiar es que es una propuesta buena para los alumnos y para las familias".