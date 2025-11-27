OSTA denuncia que el Gobierno de Aragón "vende a las plantillas" del comercio con los nuevos festivos de apertura

Primeras reacciones a los nuevos días de apertura comercial decretados por el Gobierno de Aragón para 2026. El Ejecutivo autonómico ha publicado este viernes en el BOA la propuesta de domingos y festivos en los que los comercios aragoneses podrán levantar su persiana: 4 de enero, 11 de enero, 28 de junio, 1 de noviembre, 29 de noviembre y 6, 8, 13, 20 y 27 de diciembre. Una medida que al sindicato OSTA no ha gustado, donde denuncian que la DGA "vende a las plantillas del sector" con esta nueva oferta de días por abrir.

Y es que por primera vez en la historia “los comercios de más de 300 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta al público, y los centros comerciales, ubicados en municipios aragoneses, podrán presentar fechas alternativas que sustituyan a las aprobadas”.

Para el sindicato aragonés, esta medida supone la entrega por parte del ejecutivo de “un cheque en blanco a las grandes superficies, en contra de los derechos de las plantillas”, que podrán abrir los 10 domingos y festivos que decidan “sin ningún tipo de consenso social”.

Este hecho además supone un grave riesgo para aquellas personas que trabajen en empresas con más de un centro de trabajo, ya que “la decisión de cada centro comercial de establecer sus propios domingos y festivos de apertura puede suponer muchas de estas personas puedan llegar a trabajar incluso 20 domingos y festivos al año, si estos no son coincidentes”.

Este nuevo golpe dado al sector del comercio, solo hace que precarizar nuevamente las condiciones laborales de las plantillas (altamente feminizadas). Por ello, desde OSTA anuncian una reunión urgente con sus representantes en el sector, a fin de estudiar las futuras acciones a llevar a cabo.