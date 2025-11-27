El pequeño pueblo de Aragón donde se han rozado los -8 grados: está a solo 200 metros de altitud

El primer temporal de frío del otoño llegó la semana pasada para quedarse a todo Aragón. Los termómetros se han desplomado en toda la comunidad y llevan camino de mantenerse por debajo de los 0 grados en algunas zonas durante las próximas jornadas. El Pirineo es la zona donde más se ha sentido el bajón de las temperaturas con una sensación térmica mucho menor a la que han marcado los termómetros debido a las fuertes rachas de viento y la nieve que lleva cayendo sin parar en las últimas horas.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en Astún-La Raca se ha registrado la tercera temperatura más baja de toda España con -11,4 grados solo por detrás de otros puntos pirenaicos como Baqueira (13,1) y Port Ainé (-12,1). Fuera del podio se ha quedado por poco otra zona del Pirineo altoaragonés como Cerler-Gogulla con -7,6 grados. En esta estación meteorológica también se han llegado a registrar rachas de viento de 113 kilómetros por hora.

Congelados en otras zonas de Huesca

El frío ha llegado también a otras partes de Aragón donde se han registrado las primeras heladas de la temporada. Por ejemplo, los termómetros han caído en picado en el Somontano, La Litera y La Ribargoza a muchos menos metros de altitud que el norte de la provincia de Huesca. A tan solo 200 metros de altitud, en Cofita, según ha compartido Meteo Aragón en su cuenta de Twitter, actual X, se han bajado hasta los -7,7 grados. También ha hecho mucho frío esta madrugada en Graus (-7,3), Tamarite de Litera (-6,4), Barbastro (-5,8), Capella (-5,7) o Monzón (-4).

Cofita es un pequeño pueblo que pertenece al municipio de Fonz situado en la margen izquierda del río Cinca con aproximadamente 200 habitantes. Esta localidad donde tiene tierras de secano ideales para la práctica de la caza y de regadío gracias a la acequia Paulés, cuenta con una bonita iglesia románica dedicada a Santa María Magdalena.

El frío llega por fin a Teruel

Después de varios días de temperaturas algo más agradables de las habituales para esta época del año, la ibérica zaragozana y la ibérica turolense han visto comos termómetros bajaban muy por debajo de los 0 grados. El frío por fin ha llegado a la 'Laponia española' con -3 grados en Daroca y -4 en Calamocha. También se ha pasado una gélida noche en Teruel capital (-3), Albarracín (-4) y Torremocha de Jiloca (-6).

La zona más fría de la provincia turolense ha sido la sierra de Gúdar y Javalambre. En Ababuj se ha registrado la segunda temperatura más baja de todo Aragón con -7,9 grados mientras que en la estación de Esquí de Javalambre los termómetros han caído hasta los -7,2 según los datos de Meteo Aragón. Esta cuenta especializada en meteorología recoge datos de Ibericam.com, wunderground.com, SAI Ebro y la propia Aemet.

La iglesia de Ababuj / COMARCA DE TERUEL

Cabe recordar que Ababuj es un pequeño pueblo de Teruel que no alcanza los 100 habitantes (82) situado a más de 1.368 metros de altitud. Su patrimonio monumental cuenta con dos edificios muy destacados como la Iglesia de Santa Ana de estilo gótico barroco con una esbelta torre cuadrada. Otro ejemplo espectacular es su torre defensiva situada a las afueras de la localidad, del mismo estilo de la iglesia, que dominaba todo el valle del Alfambra.