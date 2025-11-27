El Plan Extraordinario de Carreteras de Aragón llega a su ecuador: así se encuentran todas las obras en ejecución

El Plan Extraordinario de Carreteras de Aragón alcanza el ecuador de los 30 meses que se fijó la DGA para acometer la renovación de 1.760 kilómetros con una inversión prevista de 630 millones de euros en 51 vías autonómicas con «todos los itinerarios ya iniciados con un nivel de ejecución que ronda el 50% de media». Así lo aseguraron ayer desde el Departamento de Fomento del Gobierno de Aragón, que asegura que se cumplen 15 meses de obras con todos los itinerarios «en plazo».

El análisis que se puede hacer de esta primera mitad del plan, fijado en un modelo concesional a 25 años que conlleva una inversión de 2.600 millones y que incluye el mantenimiento de las carreteras durante ese periodo en perfecto estado de revista, es que los objetivos que se marcaron para que en el primer trimestre de 2027 estuvieran terminadas todas las obras de mejora establecidas avanzan con garantías de que todas las empresas adjudicatarias cumplirán a tiempo. Les quedan otros 15 meses para hacerlo, aunque a día de hoy se puede constatar un avance desigual entre itinerarios. La foto fija actual muestra que cuatro de ellos «ya superan el 60% de ejecución» mientras otros «rondan el 40%», según aseguró a este diario el director general de Carreteras e Infraestructuras de la DGA, Miguel Ángel Arminio.

Así, el itinerario más avanzado de todos es el que se centra en el Bajo Aragón (el número 1) como ámbito de actuación, donde el porcentaje se eleva hasta el 61,76%, seguido por el de Zaragoza Central (el número 3), que ya está al 60,46% del total. El de Teruel Este-Oeste (número 9) ya se encuentra en el 59,44% y el de Zaragoza Oeste (número 2) está al 56,38%.

Las obras comenzaron el 26 de julio de 2024 en la A-122 en La Almunia de Doña Godina y ahora todos los itinerarios están en marcha aunque solo estos cuatro antes mencionados estén por encima de ese 50% de ejecución que sería ideal en el ecuador del plazo marcado para llevarlo a cabo, aunque eso no significa que haya riesgo de que se incumpla el plazo previsto. Y tampoco la DGA ha comenzado a abonar certificaciones de obra, algo que hará a partir del año próximo. De los otros siete itinerarios, el que menos grado de ejecución lleva puede rondar el 40%.

«Estamos bastante satisfechos, las concesionarias estan cumpliendo con los plazos», aseguró Arminio en declaraciones a este diario. «No hay motivo para preocuparnos porque aunque vamos de cara al invierno, es en verano cuando más van a avanzar las obras», añadió, al tiempo que indicó hay tramos de carretera que están prácticamente finalizados, «a falta de señalización o de colocar biondas» y que de las seis variantes incluidas en este plan de choque, «están todas en obras salvo la de Valderrobres, que no estaba definida en el proyecto pero va a poder comenzar pronto». Se trata de un plan que actuará en el 30% de las carreteras de la red autonómica por las que pasan el 60% de los vehículos totales.