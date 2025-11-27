Premios Meninas Aragón 2025: "Los derechos de las mujeres no pueden verse comprometidos por ninguna circunstancia"

La Delegación del Gobierno de España en Aragón ha entregado este jueves los Premios Menina 2025 por los que se reconoce la labor de distintas personas o colectivos y su implicación en la lucha feminista y por la igualdad de las mujeres.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha reclamado este jueves en Zaragoza unidad, instituciones fuertes, marcos legales sólidos y una respuesta que no dependa de coyunturas ni de cambios de gobierno frente a la violencia machista, advirtiendo de que "los derechos de las mujeres no pueden verse comprometidos por ninguna circunstancia" y alertando del impacto del negacionismo y de los discursos que minimizan esta violencia.

La ministra ha participado en la entrega de los Premios Menina 2025 de la Delegación del Gobierno de España en Aragón, que en esta edición han recaído en Pilar Maldonado, Pilar Añón, Carmen Magallón, Jorge Otín y Javier Fernández. La ministra ha estado acompañada por el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, y por los subdelegados de Zaragoza, Noelia Herrero; Huesca, José Carlos Campo y Teruel, Enrique Gómez.

Alegría ha recordado que este año se cumplen 20 años de la Ley Integral contra la Violencia de Género, una ley que transformó para siempre el marco institucional y jurídico. Y también que, el pasado mes de febrero, se renovó el Pacto de Estado, ampliándolo para dar respuesta a nuevas formas de violencia que hoy son más complejas: la violencia digital, la económica, la vicaria o la institucional.

La ministra ha detallado la gravedad de la violencia machista, subrayando que 1.333 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas desde el año 2003 y que, Aragón, hace apenas unas semanas, ha sufrido la pérdida de Eugenia, asesinada por su pareja.

La ministra entrega el Premio Menina de Aragón a Pilar Maldonado. / DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

La lucha contra el machismo de los premiados

Los Premios Menina 2025 han reconocido este año a cinco figuras imprescindibles en la lucha contra la violencia machista. En Huesca, han sido distinguidos Jorge Otín y Javier Fernández, creadores de la aplicación Red Punto Violeta, que permite localizar puntos seguros y acceder de forma rápida y privada a recursos de ayuda.

En Teruel, el galardón ha recaído en Carmen Magallón, referente en feminismo, cultura de paz y visibilización de las mujeres en la ciencia. En Zaragoza ha sido reconocida Pilar Añón, histórica activista vecinal y feminista con más de cinco décadas de trabajo en la defensa de la igualdad. El Premio Menina Aragón ha sido para Pilar Maldonado, primera directora de la Casa de la Mujer de Zaragoza, impulsora de la Casa de Acogida y profesional que ha dedicado cuarenta años a la protección de mujeres víctimas de violencia de género.

En su intervención, Alegría ha lamentado que, en los últimos años, han irrumpido con fuerza discursos que niegan la violencia machista, que relativizan su gravedad o que la reducen a un fenómeno inexistente o anecdótico. "Y sabemos bien que, cuando estas posiciones se trasladan a la acción institucional, las políticas públicas y la protección de las mujeres se debilitan", ha añadido."En estos tiempos de ruido y negacionismo, necesitamos más voces como las vuestras", ha concluido.

Javier Fernández y Jorge Otín profesor y alumno del IES Alberto Magno de Sabiñánigo (Huesca), han desarrollado la App Red Punto Violeta / DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

2.557 mujeres protegidas en Aragón

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha recordado que en Aragón reciben protección en distintos grados 2.557 mujeres y se ha logrado extender el convenio Viogén a 22 ayuntamientos, lo que supone una vigilancia activa desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en colaboración con las policías locales.

"Con mucho esfuerzo y trabajo, hemos conseguido pasar de un municipio adherido al sistema Viogén a 22. Pero todavía hay margen de mejora. Desde aquí pido a los ayuntamientos que no se han unido a este sistema o que están presentando resistencias por ideología o por cesiones a socios a que den un paso adelante. La colaboración es esencial para proteger a las mujeres y nuestro objetivo es que en los próximos meses se sumen el mayor número posible de ayuntamientos", ha aseverado Beltrán.

El delegado también ha insistido en que se trabajara en este fin pese a los "muros" de quienes minimizan o niegan esta violencia "llamando chiringuitos a las asociaciones que sostienen a las víctimas, eliminando puntos violeta para convertirlos en unisex, suprimiendo términos como género o machista de pancartas o declaraciones institucionales, negando que asestar 50 puñaladas a su mujer sea un caso de violencia de género, respaldando esas declaraciones desde la tribuna pública, revictimizando a las mujeres que denuncian sus casos o cuestionando los derechos de las mujeres". "Debemos tener absolutamente claro que defender los derechos de las mujeres es incompatible con gobernar junto a quienes niegan la violencia de género", ha añadido Beltrán.

Reconocimientos Meninas 2025

Pilar Maldonado nació en Alcañiz (Teruel) en 1957. Diplomada en Trabajo Social y licenciada en Políticas y Sociología. Trabajó en el Ayuntamiento de Zaragoza desde el año 1980 dedicándose a la promoción de las mujeres, la protección de sus derechos y la búsqueda de su protagonismo en todos los campos. Fue la primera directora de la Casa de la Mujer de Zaragoza, fundada en 1.990. Puso en marcha el programa de violencia contra las mujeres, y creó la Casa de Acogida para ellas. Ha trabajado en favor de los derechos de las mujeres a lo largo de 40 años. Recibió la Sabina de Oro en 2012 y el Premio por la Igualdad en Aragón en 2019.

La subdelegada entrega el premio a Pilar Añón. / DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Pilar Añón nació en Novillas (Zaragoza) en 1942. En 1972 formó la Comisión de Mujeres del barrio del Picarral y desde entonces dinamiza actos culturales y reivindicativos en el barrio o en la ciudad. Siempre ha estado en la lucha feminista: en su vida personal, trabajando en los talleres de promoción de la mujer del Ayuntamiento de Zaragoza, y en la Federación Aragonesa de Barrios de Zaragoza (FABZ). El primer martes de cada mes, desde hace más de 25 años, acude a los ‘Martes Lilas’ organizados por la FABZ para luchar por la erradicación la violencia de género.

Javier Fernández y Jorge Otín profesor y alumno del IES Alberto Magno de Sabiñánigo (Huesca), han desarrollado la App Red Punto Violeta. Esta app, entre otras cosas, recoge de forma eficaz y visual todos los Puntos Violetas del Ministerio de Igualdad, y geolocaliza los Puntos Violetas más cercanos, con indicaciones para llegar hasta ellos, con la privacidad garantizada, y con la opción de configurar un número de teléfono directo para llamadas rápidas, además del acceso directo al 016.

Carmen Magallón ha recibido el Premio Menina Teruel. / DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Carmen Magallón nació en Alcañiz (Teruel) en 1951 y es catedrática de Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza. Especializada en la historia de las mujeres en la ciencia y las relaciones entre género, ciencia y cultura de paz. Su trabajo se ha centrado fundamentalmente en la paz de niñas y mujeres en conflictos armados. Ha sido presidenta de la Liga Internacional de Mujeres por la paz y la Libertad -WILPF, por sus siglas en inglés- en España (2011-19) y en la actualidad es presidenta honoraria. Cofundadora del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer (SIEM) en la Universidad de Zaragoza. Entre las distinciones que ha recibido por su labor se encuentran la Orden de la Paz Martin Luther King (2013) y Premio internacional Simply Woman Harmony Award (2024).